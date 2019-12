Tyskland fører Danmarks gruppe i mellemrunden efter sejren over Holland ved kvindernes håndbold-VM.

Tyskland har taget føringen i Danmarks gruppe i mellemrunden ved VM i kvindehåndbold.

Det skete, da tyskerne overraskende besejrede Holland i deres første kamp i mellemrunden.

Tyskland kom op på fem point for tre kampe, mens Holland bliver på de fire point, som holdet tog med fra det indledende gruppespil.

Tyskerne var ovenpå i kampens første fase og kom hurtigt på 4-1. Holland, der både er forsvarende bronzevinder ved EM og VM, arbejdede sig dog tilbage og kom foran 11-8, inden føringen skrumpede til 12-11 ved pausen.

Anden halvleg var tyskernes. De kom i vinderposition med føringen på 20-16 og siden 22-17.

Alligevel var Holland ved at komme tilbage. Med reduceringen til 22-24 var spændingen tilbage, og Estavana Polman havde chancen for at score til 23-24, men missede med to minutter tilbage.

I stedet scorede Tyskland til 25-22, hvilket var afgørelsen.

Tidligere søndag vandt Serbien over Sydkorea, så begge har to point.

Norge og Danmark har henholdsvis to og et point inden det indbyrdes møde, der starter klokken 12.30 søndag.

/ritzau/