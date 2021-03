Efter sejre lørdag og søndag har Sveriges og Tysklands håndboldlandshold sikret sig billet til OL i Tokyo.

Både Tyskland og Sverige er klar til mændenes håndboldturnering ved OL i Tokyo til sommer.

Det ligger fast, efter at de to nationer i Berlin søndag tog sejre mod henholdsvis Algeriet og Slovenien. Tyskland slog Algeriet med 34-26, mens Sverige sikrede sig en sejr på 32-25 over Slovenien.

OL-kvalifikationen foregår på den måde, at de deltagende nationer er delt op i tre grupper med fire i hver.

Tyskland og Sverige har været i samme gruppe, og efter at de fredag spillede uafgjort i deres indbyrdes opgør, har de lørdag og søndag slået både Slovenien og Algeriet, som altså er de to øvrige nationer i gruppen.

Sverige slutter højst i gruppen med den bedste målscore, mens Tyskland tager andenpladsen.

Danmark er allerede kvalificeret til OL, fordi de i 2019 vandt VM. Værtsnationen Japan er automatisk med.

Derudover har Argentina, Bahrain, Spanien og Egypten kvalificeret sig gennem mesterskaber i deres respektive regioner.

I alt 12 hold er med ved OL. Det vil sige, at der endnu skal findes fire nationer fra kvalifikationsturneringen, som afsluttes søndag aften.

/ritzau/