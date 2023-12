Det var svært at falde til ro på Louise Burgaards værelse natten til lørdag.

Få timer inden var hun sammen med Danmark blevet sendt ud af VM på den mest dramatiske vis, hun havde sikret sig en OL-billet og så havde hun set sin veninde Kathrine Heindahl komme slemt til skade.

Tydeligt rørt i Nordvesthallen i Tjørring lørdag formiddag var hun dog lettet over, at hendes gode veninde ser ud til at kunne blive klar til OL med en melding om at være ude i 3-4 måneder.

»Ja, vi er alle lettede. Vi frygtede det værste. Det er en meget lettende melding. Hun er ved godt mod og klar til at give alt for at blive klar så hurtigt som muligt,« siger Burgaard, der sov side om side med Heindahl på værelset i nat og vendte tingene.

Fredag aften fik Danmark en direkte OL-billet, men det er stadig svært for Burgaard at tænke på andet end Norge-kampen. Og tydeligt rørt satte hun ord på skuffelsen.

»Hvis du har et kæmpe, åbent, blødende sår, der er 50 centimeter stort, og du så putter et lillebitte plaster på... Sådan føltes det.«

»Det var skuffelsen, der fyldte mest, men det skal nok fylde meget på den lange bane, at vi har OL-billetten. Jeg vil kæmpe røven ud af bukserne for at spille det. Jeg har prøvet det én gang, og man skal være lykkelig, hvis man får lov at prøve det flere gange,« siger hun og fortsætter:

»Når ens mål knuses, er det hårdt, men det smukke ved VM er man skal rejse sig, man har sgu ikke tid til at grave sig ned. Jeg skulle græde ud i går. Nu ser vi fremad i dag. Vi skylder os selv, Danmark og Boxen at få en bronzemedalje.«

Danmark møder Sverige i bronzekampen søndag klokken 16. Du kan følge kampen her på bt.dk.