Det er ikke gået Kathrine Heindahls vej på håndboldbanen den seneste måned.

Ved VM, der foregik i Japan de første to uger af december, var hun sammen med kollegerne på det danske kvindelandshold med til at erobre en skuffende niendeplads, og da hun ved Final4-stævnet mellem jul og nytår i Holstebro havde chancen for at vinde pokalmesterskabet, kiksede Odense Håndbold i finalen mod Herning-Ikast.

Men det er ikke kun disse ting, som stregspilleren i øjeblikket bruger masser at tid på at tænke over. For hvor skal hun spille efter indeværende sæson?

»Min kontrakt med Odense udløber til sommer. Hvor jeg herefter skal spille ved jeg ikke, da intet er på plads. Jeg er ikke afvisende overfor muligheden for at fortsætte (i Odense Håndbold, red.). Setuppet her er sindsygt godt, og hver eneste dag træner jeg sammen med nogle af de allerbedste spillere. Men jeg mærker efter og har is i maven. Jeg fylder 28 år om et par måneder, og sonderer terrænet,« siger Kathrine Heindahl.

Sådan reagerede Kathrine Heindahl efter Danmark ved håndbold-VM i december i Japan havde spillet 26-26 mod Serbien. Foto: FRANCK ROBICHON

Efter den tabte pokalfinale lagde Kathrine Heindahl ikke skjul på, at hun ærgrede sig.

»Det er svært at vinde håndboldkampe, når man efter de første 30 minutter er bagud med 11 mål,« sagde Kathrine Heindahl.

Dagen efter finalen valgte ledelsen i Odense Håndbold at fyre cheftræner Jan Pytlick.

»Vi har i tre sæsoner jagtet en titel. Endnu er det ikke lykkedes for os, men ting tager tid. Vi har til foråret muligheden for at vinde DM-guld. Den titel har vi tænkt os at arbejde stenhårdt efter at erobre,« siger Kathrine Heindahl, der nu har den tidligere landsholdsspiller Karen Brødsgaard som træner.