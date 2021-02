Den tidligere toptræner Peter Bruun Jørgensen, der i mange år har kommenteret håndbold på TV 2, kaster sig nu ud i et karriereskift.

Peter Bruun, der er storebror til den tidligere landstræner Klavs Jørgensen, skal fremover være 'coach' og hjælpe mennesker med 'at nå deres mål

Det fortæller han på sin Instagramprofil.

»Jeg har tidligere spillet håndbold på topplan i både Ligaen, på Ungdomslandholdet og Landsholdet, inden en skade satte en brat stopper for min spillerkarriere allerede da jeg var 20 år.«

»Så jeg ved om nogen, hvad det vil sige at sætte sig et mål og opnå det. Men jeg ved også, hvordan det føles at få knust en drøm og at skulle redefinere sine mål og drømme,« skriver Peter Bruun Jørgensen.

TV-kommentatoren blev færdiguddannet certificeret coach i december.

Han har tidligere trænet bl.a. GOG's kvinder i den bedste danske række, hvor han i flere sæsoner senere var assistent for Anja Andersen på hendes Slagelse 'Dream Team', der blandt andet vandt DM og Champions League.

Peter Bruun er Jørgensen er uddannet folkeskolelærer og har i flere år arbejdet på en idrætsefterskole i København.