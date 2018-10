I sidste uge meldte Herning-Ikasts norske profil Stine Skogrand ud, at hun er gravid.

Men alligevel valgte den norske landsholdsspiller at spille de to efterfølgende kampe mod Ringkøbing og Silkeborg-Voel.

Og det var ikke i orden, mener TV2' håndboldekspert Trine Nielsen.

»Jeg har selv prøvet at spille mod én, hvor det var blevet officielt, at vedkommende var gravid. Jeg synes, præmissen skal være, at hvis man melder det ud, så er man færdig med at spille af hensyn til dem, man spiller overfor,« siger eksperten til tv2.dk.

Trine Nielsen - her i sin aktive karriere - mener, at Stine Skogrand pålægger sine modstandere et for stort ansvar,

»Jeg synes ikke, man kan pålægge andre mennesker det ansvar. At Skogrand spiller videre, har jeg fuld respekt for. Jeg spillede selv håndbold i tredje måned med begge mine børn. Det er ikke det, der er problemet. Problemet er, at du står over for nogle spillere, som er udefrakommende i det her og måske kan få lagt noget over på sig, som de skal leve med resten af livet.«

Stine Skogrand kan godt forstå, hvis modstandere har forbehold over for at skulle spille mod en gravid spiller.

»Jeg kan godt forstå, folk tænker det, og jeg frygtede det også lidt selv, men når man er i kampen, glemmer man det. Sådan har det i hvert fald virket lidt i kampene, jeg har spillet,« siger Skogrand til TV2.

Den 25-årige nordmand, der privat danner par med Skjerns Eivind Tangen, er nu gået på håndbold-barsel.