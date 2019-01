VM i håndbold har modtaget kritik fra flere danskere, som blandt andet kalder sporten 'provinsiel'. Nu svarer tv-værterne igen.

Der var Volbeat, fællessang og klappen i takt, og det var for nogle lidt for meget hr. og fru Danmark. Og for andre blev det for meget, at man ikke måtte råbe 'buuuuh'.

Kritikerne var især højrøstede på Twitter, men det påvirker ikke TV2's Morten Ankerdal, der har dækket hele slutrunden for førnævnte kanal.

»Jeg har overhovedet ikke lagt mærke til det. Det er måske, fordi det kører på Twitter, og det bruger jeg ikke særlig meget,« siger han.

På finaledagen søndag var forsanger fra Volbeat Michael Poulsen i studiet, og han var stolt over, at danskerne brugte hans sang.

»Når han selv er stolt og helt rørt over, at folk synger med på deres sang, og den bliver synonym med herrelandsholdet, så siger det vel alt,« fortsætter Ankerdal og tilføjer:

»Jeg er faktisk ligeglad. Jeg oplever ikke kritikken som særlig massiv.«

Heller ikke Tina Müller, som dækkede slutrunden for Danmarks Radio, tager sig af kritikken. Kritikerne er tit og ofte fodboldelskere.

»Der har været et par stykker i mit feed, men jeg tror også, der går lidt sport i det, for folk gør det, hver gang der er slutrunde. Det skal de have lov til, hvis de har behov for det. Jeg synes, at seertallene taler for sig selv; det er en sportsgren, der samler befolkningen,« siger hun. Under søndagens finale så næsten tre millioner finalen på dansk tv. Helt præcis var tallet 2,74 millioner.

Hver slutrunde laver sportsjournalisten Niels-Christian Frederiksen tweets om håndbold, hvor han involverer sin svigermor, fortæller Müller. Frederiksen og Müller kender hinanden rigtig godt.

Er der to, som står sammen, så er det svigermor og jeg #eufori #guldfeber pic.twitter.com/15cJvkWV2r — NC Frederiksen (@NielsChrFred) 28. januar 2019

»Det rører mig ikke. Jeg kan ikke andet end at smile ad ham. Men han involverer sin svigermor, og det er nok lige så meget for at signalere, at det måske er målgruppen. Men jeg synes, han gør det på en fin og sjov måde, og hvis han har lyst til det, så fred være med det. Jeg har ikke ondt i røven over det,« siger hun og tilføjer:

»Uanset om det havde været en fodboldslutrunde eller noget andet, så vil der altid være nogen, der er kritiske, og det er jo bare sådan, det er.«

Til sidst har B.T. Sport spurgt TV2's vært Thomas Kristensen, hvordan han mærkede kritikken. Den fyldte ikke særlig meget hos ham.

»Jeg ved ikke, hvor meget de er til stede. Jeg glæder mig over, der er stor opmærksomhed på håndbold,« siger han og tilføjer:

»Jeg har ikke brugt et sekund på dem, og jeg kommer heller ikke til det. Hvad skal jeg bruge det til? Vi lever i et frit land, og folk må have den holdning, de har. Jeg har svært ved at se en grund til, at man ikke skulle glæde sig. Men hvis der er nogen, der kan finde den grund, så lever jeg fint med det.«

Danmark vandt søndag 31-22 over Norge og kan dermed kalde sig verdensmestre i håndbold.

En sejr, som de fejrede i både Herning og København.