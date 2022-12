Lyt til artiklen

»Undskyld mig, men det er jo komplet idiotisk.«

Ordene kom fra den danske håndboldtræner Christian Dalmose, da han søndag kommenterede en kamp, som han ikke glemmer lige med det samme.

Men det skyldes primært én episode, som fik Viaplay-kommentatoren til at tage sig til hovedet.

For undervejs i opgøret mellem de tyske storklubber Füchse Berlin og Magdeburg tog sidstnævntes målmand Nikola Portner pludselig en beslutning, som Christian Dalmose kun havde hovedrysten tilovers for.

Efter en redning i starten af kampen skyndte Portner sig nemlig at sende bolden afsted mod det tomme Füchse Berlin-mål i den anden ende.

Men schweizeren ramte klart forbi, og i stedet for at holde på bolden og udnytte overtallet i et angreb endte hjemmeholdet med at slippe godt fra undertalsperioden.

»Der mangler 25 sekunder af en udvisning … Slå dog bolden i jorden, gå op og så spil overtal, når man har nogle af de bedste til at gøre det,« lød det videre fra Christian Dalmose.

Set med rød-hvide øjne vil søndagens topbrag i den tyske Bundesliga nok nærmere blive husket for Mathias Gidsels comeback.

Et comeback, hvor klubben samtidig overraskede alle fansene med nyheden om, at den danske håndboldstjerne har forlænget sin kontrakt med hovedstadsklubben.

