TV 2s håndboldekspert Lærke Møller har født og er blevet mor til en pige.

Det oplyser hun på Instagram.

»29.7.2020 kl. 23.40 kom vores elskede Cali til verden,« skriver hun som tekst til billedet af babyen.

Den tidligere håndboldspiller er dermed blevet mor for første gang og har fået barnet med fodboldspilleren Thomas Enevoldsen.

View this post on Instagram D. 29.7.2020 kl. 23.40 kom vores elskede Cali til verden A post shared by Lærke Møller (@laerke_moeller) on Jul 31, 2020 at 9:12pm PDT

Lærke Møller offentliggjorde graviditeten i januar.

»Vi glæder os helt vildt til juli, hvor vi bliver forældre til en lille pige,'« skrev hun og gjorde opmærksom på, at deres datter var 'made in America'.

Det er nemlig i USA, at den tidligere AaB-spiller Thomas Enevoldsen spiller, og det forhold, at han har været på den anden side af kloden under corona-krisen, har gjort, at alting ikke just har været lige nemt under graviditeten for Lærke Møller.

Det kan du læse mere om her.