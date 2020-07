TV 2-værten Stine Bjerre har sendt en dybtfølt hilsen.

'Hvis jeg havde muligheden nu, ville jeg sige tak til dig. Tak for dit evige sympatiske, hårdtarbejdende og karismatiske væsen. Dine lune jokes og skarpe bemærkninger. Tak for din kæmpe indsats i dansk håndbold og for Skanderborg Håndbold. Du var en ildsjæl uden sammenligning,' lyder det.

Hun tilføjer på Instagram: 'Jeg er sikker på, at du vil blive stærkt savnet af rigtigt mange mennesker.'

Onsdag meddelte Skanderborg Håndbold, at klubbens sportschef, Torben Væver, er død af en hjerneblødning. Han blev kun 52 år. Det har udløst mange reaktioner i det håndboldmiljø, hvor han årevis havde færdes.

Også hos TV 2, der i mange år har dækket dansk håndbold tæt, er flere påvirkede af det pludselige dødsfald.

Eksempelvis skriver vært og kommentator Thomas Kristensen på Twitter:

'Så uforståeligt. Torben Væver, du vil blive savnet. Få mennesker var så filterløse, flittige og fandens godt selskab som dig. Du gav dig altid fuldt ud, både professionelt og privat. Mine tanker går til familien og Skanderborg Håndbold. Hvil i fred Væver,' lyder det.

Også den mangeårige håndboldekspert Bent Nyegaard har reageret:

'Så trist, at jeg har ikke har ord for det. R.I.P. Torben,' lyder det fra ham på Twitter.

Stine Bjerre knytter også en bemærkning til det billede, hun har brugt til at supplere sin hilsen på Instagram. Her står hun og ryger en cigar med Torben Væver, hvilket opstod i forbindelse med en tv-transmission.

'Det var selvfølgelig din ide, at vi skulle ryge den på direkte tv. Du var nemlig fuld af skæve ideer. Altid en fornøjelse at arbejde sammen med,' skriver Stine Bjerre.

Se det her: