Corona har gjort mange ting til en udfordring. Og hvis du så ovenikøbet befinder dig tusindvis af kilometer hjemmefra, er det svært at deltage i en fejring.

Men alligevel kunne TV 2-værten Morten Ankerdal tirsdag fejre kobberbryllup med sin kone Vibeke, som han blev gift med i sommeren 2008.

Det skete bare på en lidt anderledes og særlig måde, skriver han i et opslag på Instagram, som kan ses i bunden af artiklen.

'Dejlig overraskelse til morgen. Kobberbryllup på teams. Har de bedste venner, familie og den dejligste kone,' skriver Morten Ankerdal, der lige nu befinder sig på Hotel Marriott i Kairo, da han er en del af VM-dækningen.

Morten Ankerdal med sin kone, Vibeke. Foto: Keld Navntoft Vis mere Morten Ankerdal med sin kone, Vibeke. Foto: Keld Navntoft

Og han afslører også, at kollegaen Thomas Kristensen havde en finger med i spillet, da han skulle overraskes, og den store dag skulle markeres.

'Blev bogstaveligt talt taget på sengen, da min gode ven Thomas pludselig bankede på døren til morgen,' fortæller værten, der har delt et billede, hvor han viser de mange mennesker, der var med online for at fejre den store dag.

'Det kan man da kalde et comeback efter en dag med mavegymnastik. Tak for alle jeres mange hilsner,' skriver Morten Ankerdal med henvisning til, at han er en af dem, der har døjet med et maveonde under årets slutrunde.

»Jeg var nede mandag, men hvis TV 2 havde haft kampen, var jeg gået på. Men toiletbesøgene blev mere akutte, som dagen gik, og da jeg havde muligheden for at blive på værelset, gjorde jeg det,« fortalte værten til B.T. tirsdag i forhold til beslutningen om at tage en dag væk fra skærmen mandag for lige at komme sig helt.

Morten Ankerdals afbud mandag aften betød, at det var Heidi Møller Eskildsen og Claus Møller Jakobsen, som styrede studiet i Egypten, men allerede tirsdag var han klar igen.

Det er ikke kun på mavefronten, at slutrunden i Egypten er speciel. Coronatilstandene verden over har også tvunget TV 2 til at lave drastisk om på den måde, de dækker håndbold-VM på.

Faktisk overvejede kanalens medarbejdere at blive helt hjemme fra det mellemøstlige land, hvilket du kan læse mere om her.