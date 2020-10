TV 2-værten Stine Bjerre Mortensen er blevet smittet med covid-19.

Det oplyser hun tirsdag på sin Instagram-profil.

'Kære alle. Så ramte coronaen også mig. Jeg er blevet smittet i Spanien og er i isolation i vores hjem. Det føles som en slem influenza. Tilsat manglende smags- og lugtesans. Jeg er ovre det værste og vender stærkt tilbage. Tak for alle jeres søde tanker,' skriver hun.

Beskeden kommer, kort tid efter at hendes mand, landsholdsspilleren Casper U. Mortensen, selv er blevet ramt af virussen. I den forbindelse skrev håndboldspilleren en kortfattet besked på Twitter:

'Positiv, siger de. Det kom som en overraskelse, for jeg har haft det godt. Nu er det tid til at slappe af og lade batterierne op derhjemme og besejre denne virus. Tak for alle beskederne i dag,' lød det.

Den 38-årige tv-vært bor til dagligt i Barcelona sammen med sin otte år yngre mand, der spiller fløj i storklubben FC Barcelona.

Parret blev forlovet i sommeren 2016 under en ferie i Maldiverne, hvor Casper U. Mortensen friede. Året efter – i julen 2017 – sagde de så ja til hinanden på rådhuset i Hannover.

Stine Bjerre Mortensen har været ansat på TV 2, siden hun blev færdiguddannet i medievidenskab fra SDU. Her har hun i årevis dækket især håndbold og motorsport.