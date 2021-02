»I mener det sikkert sødt. Men jeg har aldrig forstået, hvorfor folk spørger om det?«

Sådan indledte Stine Bjerre sin story på Instagram, hvor hun lagde et par spørgsmål ud til sine følgere.

»For mig er det et ret privat spørgsmål at stille andre mennesker. Er det bare mig?«

Den populære TV 2-vært lagde nemlig et billede op af sig selv med et lille spædbarn i armene, og det har fået rigtig mange af de knap 39 tusind følgere til at spekulere på én ting.

Foto: Screenshot Instagram/stine_bjerre Vis mere Foto: Screenshot Instagram/stine_bjerre

Er du gravid?

»Jeg har fået enormt mange henvendelser oven på denne story. Fra kvinder, der har det lige som mig, og som ofte bliver spurgt, om de er gravide, om de ikke snart skal til at have nogle børn eller noget helt tredje i den kategori,« skriver Stine Bjerre i en story på sin Instagram-profil.

Og Stine Bjerre har en ganske skarp mening om, hvorvidt man 'bare' kan spørge andre kvinder, om de er gravide eller snart skal have børn.

Selvom spørgsmålet ofte kommer i bedste mening, skal man være varsom, mener hun.

»Det kan ramme forkert på så mange måder, så tænk over det næste gang, inden du – sikkert i god mening – slynger det spørgsmål ud,« fastslår hun, som er gift med håndboldspilleren Casper U. Mortensen.

Parret bor i Barcelona, og på trods af at hun ofte er blevet spurgt, om der er en lille på vej, lader det endnu ikke til at være tilfældet.

»Til jer, der spurgte til 'min graviditet' under VM. Det var bare en delle,« slutter Stine Bjerre med henvisning til kvindernes slutrunde, som hun var med til at dække i december.