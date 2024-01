'I dag har været en langt over gennemsnittet træls dag.'

Sådan lyder det i et langt opslag på 'X' fra TV 2 Sports håndboldekspert Rasmus Boysen.

Årsagen er et interview på direkte tv, der blev lavet med ham på TV 2 News søndag aften.

Problemet er nemlig, at det slet ikke var Boysen, tv-kanalen havde med igennem på telefonen i forbindelse med EM-kampen mellem Danmark og Norge.

'Jeg forsøger altid, når jeg deltager i debatprogrammer, podcasts, interviews og lignende samt skriver om håndbolden på de sociale medier, at være objektiv, opføre mig ordentligt og opretholde en høj faglighed. Den faglighed fik en ridse i lakken i går aftes,' skriver Rasmus Boysen.

Han arbejdede hjemmefra søndag både før, under og efter kampen, fortæller han.

Her ville TV 2 News gerne have hans analyse af kampen, som de før har villet under slutrunden.

'Den information nåede grundet en menneskelig fejl dog aldrig frem til mig, men i stedet til en anden person, som valgte at snyde TV 2 og udgive sig for at være mig i et fem minutters langt interview på TV2 News,' skriver Rasmus Boysen og fortsætter:

'Interviewet levede så langt fra op til den faglighed, som jeg forsøger at lægge for dagen. I forsøget på at være sjov - vi har ikke just samme humor - var personen i sine analyser latterlig,' skriver han.

Mandag morgen opdagede han, hvad der var sket.

'Da jeg så og hørte det, gjorde det mig både ked af det og rasende. Det er en ubeskrivelig følelse, når nogen udgiver sig for at være dig på live-TV,' skriver Rasmus Boysen.

Også TV 2 Sport har i en berigtigelse bekræftet, at det ikke var 'den rigtige' Rasmus Boysen, de havde med på linjen.

»TV 2 Sport beklager dybt, særligt over for vores håndboldekspert Rasmus Boysen, og vil nu gennemgå de redaktionelle processer for at sikre, at vi er sikret mod lignende hændelser i fremtiden,« skriver de.

Rasmus Boysen skriver, at klippet af interviewet er blevet lagt på sociale medier. Og selvom det nok er ment som en spøg, er det ikke morsomt.

'Men at de efterfølgende 'flager' med interviewet og kalder det for 'årets kommentar', gør mig harm. Derfor har jeg kontaktet dem, forklaret mit syn på sagen og bedt dem fjernet opslagene,' lyder det.

Han ønsker selvsagt at gøre opmærksom på, at det ikke er ham, der har udtalt sig.

'Og i øvrigt ikke har københavnsk dialekt. Det kan jeg ikke have siddende på mig. Jeg håber ligeledes, at dette er en øjenåbner. I dagens verden er det så populært at pranke andre mennesker. Ofte er det sjovt og uskyldigt - her er det langt over grænsen. Og balancegangen kan være svær og hårdfin. Stort tak til TV2 for deres professionelle måde at tackle sagen på,' slutter Rasmus Boysen.