Håndboldglade danskere skal skifte den ellers vante TV 2-kanal ud, når lørdagens landskamp mellem Danmark og Spanien bliver sendt i tv.

For det bliver i stedet TV 2 Sport, der sender opgøret med Jesper Jensens tropper.

Det skriver det danske kvindelandshold på Instagram.

'Som I måske har set, så er vores kamp i morgen desvære blevet flyttet fra TV 2 til TV 2 Sport,' står der i opslaget.

Årsagen til flytningen er, at TV 2 har valgt at rydde sendefladen for at transmittere prins Philips begravelse fra St. George's Chapel i Windsor.

På trods af skiftet til sportskanalen – og dermed formodet færre seere – håber det danske kvindelandshold da alligevel, at de rød-hvide fans sidder klar hjemme i stuerne.

'Vi håber, at mange stadig vil se med alligevel,' står der til slut i opslaget.

Lørdagens testkamp kommer blot to dage efter, at de danske håndboldkvinder sejrede med 30-27 over netop Spanien i den første af to testkampe i Hillerød.

Spaniens håndboldkvinder voldte i øvrigt Danmark store problemer i det første opgør.

Med til historien hører dog, at Jesper Jensen havde en amputeret dansk trup uden profiler som Line Haugsted, Trine Østergaard og Althea Reinhardt at gøre godt med.