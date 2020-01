»Vi skal understrege, at det ikke er slut endnu. Men det kræver et uafgjort resultat mellem Ungarn og Island.«

Hvis du i sekunderne efter EM-kampen mellem Danmark og Ungarn slukkede for tv'et i raseri over det uafgjorte resultat, var det med denne besked, du gik i seng.

Men ordene fra TV 2-kommentator Thomas Kristensen var faktisk slet ikke korrekte.

Danmark skal nemlig bruge en islandsk sejr over Ungarn, hvis Nikolaj Jacobsens tropper skal gøre sig forhåbninger om en plads i mellemrunden, og den rutinerede håndboldkommentator var derfor hurtigt ude på Twitter for at undskylde.

Danmark har brug for en Islandsk sejr over Ungarn og ikke uafgjort som jeg fik sagt. Beklager #hndbld — Thomas Kristensen (@ThomasKTV2) January 13, 2020

Jeg skal stærkt beklage, at jeg fik forvirret jer med forkert info. Island skal selvfølgelig slå Ungarn #danung — Bent Nyegaard (@BentNyegaard) January 13, 2020

Faktisk kom den forkerte melding flere gange fra kommentatorboksen, hvor TV 2-eksperten Bent Nyegaard også sad.

Han gik lidt senere mandag aften derfor også på Twitter for at beklage.

Sådan kommer Danmark videre ved EM Danmarks går videre ...hvis Island slår Ungarn, og Danmark slår Rusland. Helst med to mål eller mere i begge kampe. Hvis Danmark vinder med én, og Ungarn taber med én, så er det flest antal mål, der gælder. Her er Danmark lige nu bedst.

...hvis Island slår Ungarn, og Danmark slår Rusland. Helst med to mål eller mere i begge kampe. Hvis Danmark vinder med én, og Ungarn taber med én, så er det flest antal mål, der gælder. Her er Danmark lige nu bedst. Danmark ryger ud ...hvis Ungarn får uafgjort eller vinder over Island. I så fald er Danmarks kamp mod Rusland uden betydning. Spiller Island og Ungarn uafgjort, er begge nationer videre, mens Danmark er færdige. Taber Danmark til Rusland, bliver det naturligvis også et farvel.

...hvis Ungarn får uafgjort eller vinder over Island. I så fald er Danmarks kamp mod Rusland uden betydning. Spiller Island og Ungarn uafgjort, er begge nationer videre, mens Danmark er færdige. Taber Danmark til Rusland, bliver det naturligvis også et farvel. Absurd lodtrækning kan ske...hvis både Island og Danmark vinder deres kampe med ét mål, og Ungarn scorer præcis fire mål mere end Danmark. I så fald vil Ungarn og Danmark står med præcis samme antal point og målscorer, og så skal der lodtrækning til.

Udover at Island med Gundmundur Gudmundson i spidsen skal få skovlen under Ungarn, så skal de danske drenge naturligvis også besejre Rusland.

Flasker det sig sådan, vil Island gå videre til mellemrunden med to point, mens Danmark ryger videre uden point.

Bliver opgøret mellem Island og Ungarn til et uafgjort resultat eller ungarnsk sejr, så er de rød-hvides kamp reelt uden betydning. Så er de forsvarende verdensmestre og olympiske mestre endegyldigt ude af EM.

Hvad det hele ender med, finder vi ud af onsdag. Opgøret mellem Island og Ungarn spilles klokken 18.15, inden Danmark går på banen mod russerne klokken 20.30. Du kan følge det hele live her hos B.T.