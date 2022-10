Lyt til artiklen

To ny i boksen.

TV 2 har nu sat navne på dem, der skal guide seerne gennem VM i i håndbold 2023.

Bent Nyegaard er den velkendte ekspert, men ny førstekommentator er Jonas Risager Nyhøj, som i forvejen kommenterer det danske kvindelandshold sammen med Peter Bruun Jørgensen.

»Det er jo en velkendt duo for de danske håndboldseere. Hvis du følger ligahåndbold til hverdag, så har du hørt dem – sammen – et utal af gange. Det er dette stærke samarbejde, vi fortsætter til januar. Jeg synes, at de supplerer hinanden perfekt, »siger chefredaktøren på TV 2 Sport, John Jäger.

Det legendariske makkerpar Thomas Kristensen og Bent Nygaard sluttede parløbet sidst år efter 19 års samarbejde. Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Det legendariske makkerpar Thomas Kristensen og Bent Nygaard sluttede parløbet sidst år efter 19 års samarbejde. Foto: Liselotte Sabroe

Ved seneste slutrunde for herrerne blev det meldt ud, at den mangeårige kommentator Thomas Kristensen ville hellige sig fodbolddækningen efter 19 års makkerskab med Nyegaard.

Ved kvindernes slutrunde sidste år rykkede Nyegaard så fra boksen til studiet, men hos herrerne vil han vende tilbage til den velkendte rolle.

»Bent Nyegaard er dygtig til det meste, og det er dejligt, at vi kan udnytte alle hans kompetencer. Til kvindernes slutrunde har han et pragtfuldt samspil i studiet med Lærke Møller, og det har Claus Møller og Anders Eggert på samme vis under herrerne. Så det handler egentlig mest om at bruge alle vores dygtige folk på den bedst mulige måde,« siger John Jäger.

Nyhøj og Nyegaard kommenterer deres første landskampe sammen 12. og 16. oktober.