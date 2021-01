Det bliver et markant anderledes setup, TV 2 kommer til at køre under VM i håndbold i Egypten, som afvikles fra 13. til 31. januar.

Ja, faktisk har man overvejet at blive helt væk fra Egypten grundet den usikre coronasituation.

Men i sidste ende har man valgt at sende et hold afsted til den egyptiske hovedstad, Cairo. Det bliver dog en produktion i en noget decimeret udgave.

Det fortæller chefredaktør på TV 2 Sport John Jäger til B.T.



»Der var da et tidspunkt, vi diskuterede, om vi overhovedet skulle have folk afsted. Det var en af planerne. Skal vi bare tage tv-signalet og stå herhjemme i Odense og lave det? Men vi endte med at lave om, i takt med at vi fik positive meldinger,« siger han.

Bent Nyegaard (tv.) vil som vanligt være i kommentatorboksen fra VM i Egypten. Foto: sportxpress Vis mere Bent Nyegaard (tv.) vil som vanligt være i kommentatorboksen fra VM i Egypten. Foto: sportxpress



De meldinger kom, efter man havde folk på besøg i Egypten for at se forholdene an. Og nu er de første teknikere allerede landet i Cairo. Men hvis der var medarbejdere, der var utrygge ved at tage afsted, så har Jägers dør været åben.

»Jeg har som udgangspunkt sagt til alle mine medarbejdere, at hvis der er nogen, der er mere trygge ved at blive hjemme i Danmark på redaktionen end i Cairo, så skal de bare sige det til mig. Jeg vil så også sige, at jeg er ret fortrøstningsfuld i forhold til, at det er sikkert at tage af sted. Det skyldes blandt andet det, vi er blevet præsenteret i form af sikkerhed, rengøring og afspritning,« forklarer han.

Normalt sender TV 2 en hær af håndboldfolk afsted til slutrunder, men det bliver markant anderledes i Egypten.

Det bliver Thomas Kristensen og Bent Nyegaard i kommentatorboksen, som man er vant til. I studiet vil man have Morten Ankerdal som studievært og Claus Møller Jacobsen som ekspert. Derudover har man blot én reporter – Heidi Møller Eskildsen – med i forhold til normalt.

»Vi har et betydeligt mindre studiesetup, end vi plejer. Det gælder både dem, der er på skærmen, men også i forhold til produktionsmandskabet. Der sender vi færre folk afsted, så vi er afhængige af vores afvikling i Odense,« lyder det fra John Jäger:

»Normalt, når vi laver slutrunder, har jeg også sendt folk rundt til alle de andre haller, der spilles håndbold i. Vi har tit oplevet, at der også er mange seere på alle de andre kampe til VM, men det gør vi simpelthen ikke i år. Vi har kun vores setup i hallen, hvor Danmark spiller.«



Da spillerne og tv-folkene er i den samme coronaboble, er der umiddelbart lagt op til, at spillerne vil kunne komme i tv-studiet og gennemføre interviews efter kampene inden for de gængse coronaforanstaltninger og forbehold med afstand.

»Vi har lagt cirka 374 forskellige planer alt efter verdenssituationen. De er blevet skruet op og ned, det har været en lang større udfordring end normalt. Og jeg er også noget mere spændt, end jeg plejer at være, men jeg har det også sådan, at det nok skal gå,« siger chefredaktøren.

Danmark spiller sin første kamp ved VM 15. januar mod Bahrain.