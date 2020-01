Den tidligere håndboldspiller og nuværende TV 2-ekspert Lærke Møller har søndag delt en glædelig nyhed med sine følgere på Instagram.

Sammen med fodboldspilleren Thomas Enevoldsen skal hun nemlig være forælder for første gang.

'Vi glæder os helt vildt til juli, hvor vi bliver forældre til en lille pige,' skriver 31-årige Lærke Møller til et billede, hvor parret holder en lille trøje med teksten 'Made in America.' Du kan se det søde opslag i bunden af artiklen.

De kommende forældre bor nemlig i USA, hvor Thomas Enevoldsen til daglig bliver spiller for Orange County i den næstbedste amerikanske række, USL Championship.

Lærke Møller var under VM-slutrunden i december ekspert på TV 2, hvor hun sammen med resten af Danmark var vidne til en skuffelse af de større, da Danmark røg ud og missede muligheden for at deltage i OL-kvalifikationen.

Det fik efterfølgende den tidligere talentfulde playmaker til at bryde ud i tårer for rullende kameraer, da hun skulle sætte ord på kvindelandsholdets præstation.

»Jeg ved jo, hvad det er som spiller, man gerne vil opnå, og det er et OL, de misser. Den følelse kunne jeg lige mærke i den der situation, og det gjorde sgu også ondt på mig,« sagde Lærke Møller til B.T. dagen derpå.

Nu kan hun så se frem til at skulle være mor for første gang, og det er bestemt også noget, som hendes kæreste ser frem til. Også han har delt nyheden med sine følgere:

'Vi kan ikke vente til at møde vores lille pige i juli,' skriver han i et opslag.

32-årige Thomas Enevoldsen var i mange år fast mand i Superligaen, hvor han af flere omgange tørnede ud for barndomsklubben AaB. Sidste gang var i 2017, inden han skiftede til hollandske NAC Breda. I 2018 tog han så turen over Atlanten.

For nyligt skiftede han så Sacramento Republic ud med Orange County SC, som han også spillede for tilbage i 2018.

Lærke Møller nåede i løbet af sin karriere at spille for Aalborg DH, FCM Håndbold, TTH Holstebro og Team Esbjerg, inden hun i 2018 valgte at stoppe karrieren på grund af vedvarende skader.

Hun nåede i alt at spille 51 landskampe.