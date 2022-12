Lyt til artiklen

Der er en ekstra julegave i år hjemme hos TV 2-eksperten Lærke Møller og den tidligere fodboldspiller Thomas Enevoldsen.

For parret venter endnu en datter, har de netop afsløret på de sociale medier.

'Glædelig jul fra os 4. Vi glæder os til juni, hvor Cali får en lillesøster,' skriver både Lærke Møller og Thomas Enevoldsen i et opslag på Instagram.

Her har hun delt et billede af parrets datter på to år, der storsmilende holder et scanningsbillede foran juletræet.

Dermed har de kunnet fejre flere store begivenheder i år 2022. Tilbage i juli blev de nemlig gift, og her kunne de afsløre, at de faktisk allerede var blevet hemmeligt viet den 11. januar 2020.

Thomas Enevoldsen stoppede sin karriere i december sidste år, mens Lærke Møller er fast håndboldekspert hos TV 2 Sport.

Hun var blandt andet med i Slovenien i november, hvor håndboldlandsholdet vandt EM-sølv, og så kunne hun i juli fortælle, at hun havde fået endnu et job.

Lærke Møller var nemlig blevet ansat på nyremedicinsk og reumatologisk afdeling på Aalborg Universitetshospital.

Tilbage i juni i år kunne Lærke Møller juble over, at hun efter 4,5 år inklusive barsel kunne kalde sig klinisk diætist efter at have taget uddannelsen på Professionshøjskolen Absalon.

Lærke Møller nåede i sin aktive karriere at spille for blandt andre Aalborg DH, FC Midtjylland, TTH Holstebro og Team Esbjerg, ligesom hun var en del af det danske landshold, som hun nåede at spille 51 kampe for.

Hun stoppede karrieren i marts 2018 som følge af en knæskade, og hun har været ekspert på TV 2 siden oktober samme år.