Lige nu bliver EM i håndbold afviklet efter planen.

Men spørgsmålet er, om slutrunden er i fare med den stigende coronasmitte og de nye regler. Og ifølge TV 2-eksperten Bent Nyegaard er årets slutrunde da også 'truet'.

For der kan snildt komme – mange – flere tilfælde af smitte, og det gør også isolation sværere.

»Afviklingen af EM er under et voldsomt pres. Det er utroværdigt, hvis man siger, at EM ikke er i fare for at blive afholdt, som det ser ud lige nu,« siger Bent Nyegaard til TV 2 Sport.

Årsagen er reglerne for coronatilfælde inden EM. De lyder, at tester en spiller positiv, skal der gå 14 dage fra den positive test, til spilleren må deltage i turneringen. Det betyder eksempelvis, at Danmarks Jannick Green med sin positive test fra 3. januar først må være med fra 17. januar, og han misser dermed de første to kampe.

Indtil videre er resten af den danske trup testet negativ, men da der kun er gået få dage, kan der godt komme flere tilfælde.

Tester en spiller positiv under selve EM, skal vedkommende i isolation i 10 dage samt aflevere to negative pcr-test, før det er muligt at vende tilbage.

Bent Nyegaard slår dog fast, at han tror, der skal mere til, før stikket ligefrem bliver trukket på årets EM, fordi der er »masser af prestige og politik« forbundet med slutrunden. Dog kan man altså risikere at stå i en situation, hvor flere af favoritterne og de store nationer må undvære stjerner og profiler.

Mens Jannick Green indtil videre er den eneste dansker, der er testet positiv, kunne Kroatien tirsdag fortælle, at både Domagoj Duvnjak og Luka Cindric er ramt af coronavirus.

Også Frankrig har været hårdt ramt under optakten. De forsvarende olympiske mestre havde mandag otte spillere med positive testsvar.

EM i Ungarn starter i næste uge, hvor Danmark 13. januar skal spille første kamp mod Montenegro. Herefter venter Slovenien og Nordmakedonien i den indledende pulje.