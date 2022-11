Lyt til artiklen

»Jeg har en tilståelse.«

Sådan lød det fra den garvede TV 2-ekspert Bent Nyegaard tilbage i juni.

I forbindelse Rikke Iversens skifte til Odense Håndbold i 2020 havde Bent Nyegaard udtrykt, at han ikke troede på Iversens evner, hvis Odense skulle spille med om Champions League og det danske mesterskab.

Siden er det blevet til to danske mesterskaber i træk for landsholdsstregen, og derudover står hun sammen med resten af det danske kvindehåndboldlandshold i en EM-finale for første gang i 18 år.

Rikke Iversen må siges at have modbevist kritikerne. Foto: Liselotte Sabroe

Dermed satte Iversen en tyk streg under, hvilke kvaliteter, hun indeholder.

»Bent og jeg havde en god snak omkring det. Det var en hård udmelding, som jeg heldigvis har kunnet modbevise. Jeg føler da, at jeg har kunnet løfte det ansvar, jeg fik. Og at stå her og være i en EM finale, det er mere, end jeg havde turde håbe på,« siger Rikke Iversen og fortsætter:

»Efter nogle sæsoner føler jeg, at jeg er lidt mere etableret og mere i toppen internationalt. Så er der også flere, der stoler på, at man kan løfte det ansvar. Nu handler det nok mere om, at jeg skal leve op til mine egne forventninger, og de stopper jo ikke, bare fordi Bent og jeg har haft en god snak.«

På trods af at Iversen synes, at hun har vist sit værd, indrømmer hun, at Bent Nyegaards udtalelser gjorde indtryk på hende.

Bent Nyegaard (tv.) tilstod, at han havde taget fejl omkring Iversens evner. Foto: Liselotte Sabroe

»Jeg følte, jeg havde noget at bevise overfor omverdenen, hvis man ikke havde tilliden til mig. Det står jeg ved, og jeg er glad for, at jeg fik lov til at kunne bevise det.«

»Jeg ville gerne modbevise det, og jeg ville gerne føle, at jeg hørte til. Så det er klart, at jeg blev lidt trodsig. Men jeg føler jo, at jeg nu er et sted, hvor jeg kan have ro og ikke behøver at tænke så meget over det,« afslutter hun.

Rikke Iversen skal søndag møde Norge for anden gang ved slutrunden.

