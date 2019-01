Det var en emotionel aften for flere aktører ved fredagens VM-semifinalesejr over Frankrig.

Efter kampen var landstræner Nikolaj Jacobsen i tårer, da han blev interviewet i sekunderne efter 38-30-sejren.

Og da Jacobsen var færdig, og billedet var tilbage i TV 2-studiet, var det også med en halvgrædende Claus Møller Jakobsen.

»Jeg er faktisk rørt over det. Det må jeg sige. Det er utroligt flot kæmpet, og det er rygrad. Sikken indsats. De her drenge har haft så megen modgang. De stiller op med nye spillere i midtzonen defensivt, og nøglespillerne går ind og præsterer. Det var tæt på den perfekte landskamp. Jeg har aldrig set noget lignende,« sagde han kort efter på TV 2, hvor han blandt andet måtte have en krammer af ekspertkollegaen Daniel Svensson.

Claus Møller Jakobsen i kamp for Skjern i 2014. Foto: Henning Bagger Vis mere Claus Møller Jakobsen i kamp for Skjern i 2014. Foto: Henning Bagger

Claus Møller Jacobsen skriver i en sms til B.T., at han blev lidt overrasket over sin egen reaktion.

Han kan heller ikke garantare for, at han kan holde styr på følelserne, hvis det søndag aften skulle gå hen og blive til dansk VM-guld imod Norge.

'Det ved jeg ikke! Reaktionen i går var jeg ikke forberedt på, så det må tiden vise,' skriver Claus Møller Jakobsen.

Her på bt.dk kan du lørdag klokken 17.30 følge med live, når der er presseseance med landsholdet. Søndag er B.T. også med live allerede fra klokken 08.00 og hele finaledagen igennem.