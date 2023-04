Lyt til artiklen

Der var drama for alle pengene, da GOG i de døende sekunder slog Fredericia HK onsdag aften.

Men fynboernes sidste mål skulle slet ikke have været godkendt, mener TV 2's ekspertkommentator Bent Nyegaard.

Det var Simon Pytlick, der sendte bolden i nettet, men inden da var der skridt, og et nærmere kig på tv-billederne viste også det, der kunne ligne overtrådt.

»Det må og skal ikke forekomme. Det har jo en tydelighedsgrad, hvor de fleste, der sidder og ser det, tænker: 'Hvad foregår der?',« siger eksperten om den kontroversielle situation til TV 2 Sport og fortsætter:

»Og det er skidt for os alle sammen. Det er skidt for spillet, og det er skidt for ryet omkring, hvad der foregår.«

Men Simon Pytlicks mål fik lov til at stå, og det betød, at GOG med få sekunder igen førte med 35-33, inden Fredericia reducerede til 35-34, hvilket også blev kampens resultat.

Sejren gør, at GOG har fået en god start på mesterskabsspillet med to point på den fynske konto.

Klubben har i skrivende stund fire point i gruppe 2, der foruden Fredericia også tæller Skanderborg Aarhus Håndbold og Bjerringbro-Silkeborg.