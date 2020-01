Odense hev sig op og slog på udebane Team Esbjerg, som dermed led sæsonens første nederlag i HTH Ligaen.

Odense Håndbold sørgede torsdag aften for, at Team Esbjerg ikke længere er ubesejret i HTH Ligaen.

Efter omtumlede dage med pokalskuffelse og trænerfyring, så vandt Odense på udebane 27-25 mod Esbjerg i Karen Brødsgaards første kamp som midlertidig cheftræner i Odense.

Dermed topper Esbjerg stadig tabellen, men det er med 13 sejre og et nederlag og 26 point, mens Odense på tredjepladsen har 22 point ligesom København Håndbold.

Odense virkede ikke negativt mærket af, at holdet for nylig blev ydmyget i pokalfinalen mod Herning-Ikast, eller af at Jan Pytlick dagen efter blev fyret som cheftræner.

Karen Brødsgaard kunne derimod se sit hold indlede skarpt og i højt tempo efter de turbulente dage.

Næsten fem minutter var der således spillet, før det lykkedes Esbjerg at komme på måltavlen og reducere til 1-2.

Estavana Polman hamrede godt nok Esbjerg på 2-2, men det var også eneste gang i halvlegen, at der var kontakt. Trine Østergaard sørgede med tre mål i træk for 5-2 til Odense, som også stod kompakt i forsvaret, og gjordet det svært for hjemmeholdet.

Esbjerg-træner Jesper Jensen tog en timeout, men Trine Østergaard var helt ustyrlig og sørgede med yderligere to mål for 8-3 efter et kvarter.

Ikke meget gik Esbjergs vej i halvlegen, og Odense var foran 14-8 efter 25 minutter og gik til pause foran 15-11.

Esbjerg vidste, hvad der skulle til, og Odense begyndte anden halvleg med nogle afbrændere. To mål af Polman betød 13-15 for Esbjerg, og Kristine Breistøl reducerede yderligere til 15-16.

Så vågnede Odense, og efter ti minutter var gæsterne foran 19-16 og med et kvarter igen lød føringen på 23-18.

Nerverne blev sat på prøve hos Odenses hårdtprøvede spillere, og Esbjerg barberede forspringet til et enkelt mål med ti minutter igen.

25-23 var Odense så foran fem minutter før tid, da Althea Reinhardt snuppede et straffekast for gæsterne.

Breistøl reducerede til 24-25 for hjemmeholdet tre minutter før tid, men da Nadia Offendal brød igennem og scorede til 27-25, lignede det udesejr til Odense og Esbjergs første nederlag i ligaen i denne sæson.

/ritzau/