Foran tilskuerne i Herning skal de danske håndboldherrer næste år møde Italien, Algeriet og Tunesien ved VM.

Danmarks håndboldherrer skal næste år forsøge at vinde VM for fjerde gang i træk og får som en af værtsnationerne fordel af at spille på hjemmebane.

I det indledende gruppespil kigger landsholdene fra Italien, Algeriet og Tunesien forbi Jyske Bank Boxen i Herning.

Det står klart efter en lodtrækning, som blev foretaget onsdag aften i den kroatiske hovedstad, Zagreb.

Når Danmark som forventet videre, er Tyskland, Tjekkiet, Polen og Schweiz blandt de mulige modstandere i mellemrunden.

Landstræner Nikolaj Jacobsen vil ikke klage over lodtrækningen.

- Nu havde vi fornøjelsen af tuneserne i 2023, så der får vi lidt kendskab derfra, men ellers bliver det en udfordring at finde noget materiale på to hold (Italien og Algeriet, red.), vi i hvert fald ikke har mødt i lang tid, siger han til TV 2 Sport.

- Men jeg skal ikke stå og pibe her. Det var en ganske fin lodtrækning, tilføjer han.

Med Jacobsen som træner har danskerne siddet tungt på verdensmesterskaberne de seneste år.

Da Danmark selv var vært sammen med Tyskland i 2019, endte det i dansk triumf, og succesen gentog sig to år senere i Egypten samt sidste år, hvor Polen og Sverige var værter for slutrunden.

VM i 2025 afvikles fra 14. januar til 2. februar. Ud over Danmark er Kroatien og Norge værter for turneringen.

/ritzau/