TTH Holstebro skal både spille slutspil i ligaen og Final 4 i EHF Cuppen, og det giver en travl kalender.

TTH Holstebro har haft en forrygende sæson. Håndboldholdet har stadig chance for at spille sig i semifinalen i ligaen og har også sikret sig en plads blandt de fire bedste i EHF Cuppen.

Men de gode resultater giver også en travl kalender, må klubben erkende.

Fire topkampe på syv dage. Sådan lyder programmet for TTH i midten af maj.

Først skal holdet spille to kampe i mesterskabsspillet i herrernes liga 12. og 15. maj, og så skal det til Final 4-stævne i Kiel i EHF Cuppen 17. og 18. maj.

- Det er en grotesk situation, siger TTH's direktør, John Mikkelsen, til TV2 Sport.

- Jeg synes, at som elitesportsklub er det en rigtig træls og meget uheldig og urimelig situation at spille så mange kampe på så kort tid. Vi byder vores spillere en meget hård periode, som jeg ikke tror, vi ser andre steder i sportens verden.

Den vestjyske klub havde i første omgang ikke opdaget, at Det Europæiske Håndboldforbund (EHF) havde flyttet datoerne for Final 4-stævnet.

Derfor opdagede klubben først for ti dage siden, at kalenderen blev proppet i midten af maj.

Efterfølgende forsøgte klubben at få flyttet den sidste ligakamp mod Aalborg Håndbold, men det vil Dansk Håndbold Forbund (DHF) ikke være med til, da det for to år siden blev vedtaget, at alle kampe i sidste runde skal spilles på same tidspunkt.

DHF vurderede, at det ville få for store konsekvenser for de andre klubber, hvis hele spillerunden blev flyttet.

TTH møder den tyske storklub THW Kiel i semifinalen i EHF Cuppen. Den anden semifinale spilles mellem Füchse Berlin og Porto.

Ingen af de tre andre klubber i Final 4-stævnet skal spille kampe i ugen op til.

TTH ligger på tredjepladsen i mesterskabsspillets gruppe 1 og skal bruge point i de resterende kampe for avancere til semifinalen.

/ritzau/