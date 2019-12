Håndboldprofil fra TTH Holstebros kvindehold holder pause, og klubben opfordrer til at give hende ro.

Håndboldspilleren Mathilde Hylleberg er med øjeblikkelig virkning taget ud af truppen i TTH Holstebro.

Det meddeler klubben i en pressemeddelelse, hvor det oplyses, at det er usikkert, om den 20-årige fløjspiller overhovedet vender tilbage.

»Efter flere samtaler mellem Mathilde Hylleberg og TTH Holstebro, har parterne sammen valgt at tage fløjspilleren ud af klubbens ligahold.«

»Hvorvidt spilleren kommer tilbage, og hvornår vides ikke. Hun holder pause på ubestemt tid,« skriver TTH.

Mathilde Hylleberg var en del af det danske kvindelandshold i håndbold i 2018, hvor Danmark spillede EM i Frankrig. Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix Vis mere Mathilde Hylleberg var en del af det danske kvindelandshold i håndbold i 2018, hvor Danmark spillede EM i Frankrig. Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix

Klubben oplyser, at 2019 har været et år med personlige udfordringer for Mathilde Hylleberg, da håndboldspilleren i perioder ikke har haft det nødvendige fysiske og mentale overskud.

Årsagen til, at hun holder pause på ubestemt tid, er derfor, at hun ganske enkelt har brug for ro.

»Sammen arbejder vi på at få hende på benene igen i en personlig stærkere udgave. Vi vil bruge den tid, det tager, for at dette kan blive en realitet,« siger TTH-direktør John Mikkelsen.

Mathilde Hylleberg forlængede ellers kontrakten med TTH i november, hvor parterne underskrev en aftale frem til sommeren i 2021.

Det unge talent debuterede på landsholdet sidste år, hvor hun højst overraskende kom med i Klavs Bruun Jørgensens EM-trup.

TTH meddeler, at Mathilde Hylleberg ikke stiller op til yderligere interviews, og klubben opfordrer pressen og omgivelserne til at respektere det.

/ritzau/