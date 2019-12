TTH Holstebro og Bjerringbro-Silkeborg leverede et stort drama, som endte med uafgjort i topkampen.

Ligaåret 2019 blev lukket af med manér, da der lørdag var fuld spillerunde i herrernes håndboldliga.

Den bød på en lang række jævnbyrdige kampe, og der var blandt andet stort drama, da TTH Holstebro og Bjerringbro-Silkeborg spillede 26-26 i rundens bedste bud på en topkamp.

Dermed overvintrer TTH på andenpladsen med 23 point, mens BSH følger efter med 21 point på femtepladsen.

BSH havde godt styr på kampen i dens første del. Udeholdet førte første gang med tre mål ved 8-5 og gentog det ved 14-11, inden TTH reducerede til pausestillingen 12-14.

TTH fik bedre fat efter pausen og udnyttede BSH's scoringspause på hele otte minutter. I den periode vekslede TTH 13-16 til en føring på 19-16.

Men BSH fik igen fat, og der var lagt op til en spændende afslutning, da Mads Kjeldgaard Andersen med ti minutter tilbage udlignede til 21-21.

Derfra fulgtes holdene ad, og der var drama til de sidste sekunder. Med et halvt minut tilbage scorede Nikolaj Øris sit ottende mål til 26-25 for BSH, men TTH reddede sig uafgjort ved at udnytte et straffekast.

Det blev også uafgjort, da førerholdet fra Aalborg ude mødte Skanderborg. Det sluttede 30-30, og Aalborg har nu 30 point i toppen. Skanderborg har 20 på syvendepladsen.

På fjerdepladsen ligger Skjern med 21 point efter udesejren på 33-29 mod Fredericia.

Fredericia bed ellers godt fra sig og førte i store perioder af kampens første 40 minutter. Knap to tredjedele inde i kampen førte hjemmeholdet 20-18, men så satte Skjern slutspurten ind og vandt.

GOG sejrede samtidig med 27-20 over Århus Håndbold og ligger dermed nummer seks med 20 point.

Århus, der har 16 point på tiendepladsen førte 10-7 og senere 11-10 ved pausen, men i anden halvleg var det fynske hold en klasse bedre.

Agterlanterne fra Nordsjælland skabte en overraskelse med udesejren på 28-26 over Sønderjyske, som har 18 point på ottendepladsen.

Ribe-Esbjerg avancerede til tredjepladsen med 21 point, efter at udekampen mod Mors-Thy blev vundet 23-22.

Endelig vandt KIF Kolding bundopgøret på udebane mod Lemvig-Thyborøn med 32-29, efter at hjemmeholdet havde ført med 14-12 ved pausen.

Nu er der så dømt vinterpause i ligaen, der genoptages 30. januar.

/ritzau/