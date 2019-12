TTH var bagud med fem mål i første halvleg, men fik vendt kampen mod København Håndbold og tog pokalbronze.

Det så svært ud for TTH Holstebro, da holdet søndag eftermiddag stod over for København Håndbold i kampen om bronzemedaljer ved Final 4-stævnet i kvindernes pokalturnering.

Ligaens nummer 11 havde blot scoret to mål efter 15 minutter og var flere gange i første halvleg bagud med fem mål.

Men de undertippede vestjyder fik vendt kampen i anden halvleg og tog en sikker sejr på 28-24 og kunne efterfølgende hænge bronzemedaljerne om halsen.

Fra kampens start så københavnerne ellers ud til at have rystet etmålsnederlaget efter forlænget spilletid til Odense Håndbold i semifinalen lørdag af sig.

Det tog dog godt to minutter, før København kom på måltavlen og udlignede til 1-1 og yderligere fire minutter, før næste bold blev sat i kassen til en 2-1-føring.

Derfra udbyggede hovedstadsklubben langsomt føringen og var foran med fem mål 12-7 med fem minutter til pause.

Men nogle dumme København-fejl gav TTH flere forsinkede julegaver, som vestjyderne udnyttede i kontraspillet, og derfor var der kun et mål til forskel på de to hold, da pausesignalet lød i Gråkjær Arena i Holstebro.

TTH kunne gå i omklædningsrummet bagud med 12-13, og det skyldtes ikke mindst målmand Ditte Vind, der fortsatte det fornemme spil fra semifinalen, hvor hun stod med en redningsprocent på 47.

I anden halvleg fortsatte vestjyderne og især Ditte Vind det gode spil, mens København havde svært ved at finde målet. Det resulterede i, at TTH hurtigt bragte sig i front med 15-13 og 18-15.

Modsat semifinalen, hvor TTH kun scorede 18 mål i nederlaget til Herning-Ikast Håndbold og seks mål i første halvleg, fik vestjyderne i bronzekampens anden halvleg for alvor gang i angrebsspillet.

Med den ene flotte aktion efter den anden udbyggede TTH føringen, og sejren kom aldrig for alvor i fare som uret nærmede sig de 60 minutter.

/ritzau/