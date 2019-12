Skjern var bagud med ti mål i det 45. minut, men tabte hæderligt med tre mål til rivalerne fra TTH Holstebro.

Skjern Håndbold har haft et par triste opgør mod konkurrerende vestjyske klubber på det seneste i Primo Tours Ligaen.

Lørdag var Skjern på besøg hos Lemvig-Thyborøn. Her var Skjern klare favoritter, men det opgør endte hjemmeholdet med at vinde 27-24.

Torsdag aften gjaldt det så hjemmekampen i ligaen mod rivalerne fra TTH Holstebro, og det blev endnu en pointmæssig nedtur.

Skjern tabte i egen hule med 33-36, men formåede dog i det sidste kvarter at komme tilbage fra 20-30, selv om det altså ikke lykkedes at få kontakt og hente point.

Sejren til TTH betyder, at klubben har 22 point på andenpladsen, mens Skjern på tredjepladsen stadig har 19 point.

Det første opgør mellem klubberne i denne sæson endte 22-22 i Holstebro.

Skjern kom på overarbejde fra første fløjt, da gæsterne tordnede derudad, og inden der var spillet ni minutter, sørgede Kasper Emil Kildelund for 7-2 til TTH.

Gæsterne fortsatte og var foran 9-5 efter et kvarter.

Skjern måtte slide, og rutinerede Kasper Søndergaard brød igennem og reducerede til 8-13 med otte minutter igen af første halvleg, men godt så det ikke ud overordnet for Skjern.

TTH var i vælten og holdt sig i front til pausen, og føringen lød på 18-11.

Ti minutter inde i anden halvleg var føringen stadig på syv mål, og bagud 17-24 var det op ad bakke for Skjern.

Allan Damgaard sørgede efter et kontraløb for 27-19-føring til TTH efter 42 minutter, og det virkede næsten umuligt for Skjern at komme tilbage.

Med et kvarter igen var hjemmeholdet så nede med hele 20-30, men så blev det altså spændende alligevel til sidst.

Skjern kom tilbage på både 29-32, 30-33 og 31-34, men kunne ikke for alvor få kontakt, og gæsterne endte altså med at score hele 36 mål mod Skjern og rejse hjem til Holstebro med en sejr på tre mål.