Med 167 mål i grundspillet i sidste sæson blev Johan Meklenborg ligatopscorer for Nordsjælland Håndbold.

Fra sommeren 2019 skal Meklenborg tørne ud for TTH Holstebro, som har hentet kanonskytten på en treårig kontrakt.

Meklenborg har i ungdomsårene fået sin håndboldopdragelse i TTH Holstebro, hvor han begik sig på klubbens talentakademi og spillede sin første seniorsæson i ligaen.

I 2014 forlod han Holstebro, men han vender nu tilbage og kalder det for et "drømmeskifte".

- Jeg føler, at jeg kan få opfyldt mine sportslige ambitioner i TTH, hvor jeg ser gode muligheder for at skabe resultater, både for klubben men også for min egen udvikling.

- Jeg er på et punkt, hvor jeg er klar til at tage steppet op i min karriere, og jeg ser frem til at få nye sportslige udfordringer i TTH efter denne sæson, siger Meklenborg til klubbens hjemmeside.

Den 195 centimeter høje bagspiller vækker begejstring hos TTH-træner Patrick Westerholm.

- Han er en lokal TTH-dreng, der vender hjem i en meget stærkere udgave efter en flot udvikling i Nordsjælland Håndbold.

- Johan er en spiller, som besidder stor kvalitet angrebsmæssigt, hvor han især er dygtig i sit vurderingsspil.

- Ligeledes er han farlig, når han går på mål, hvor han har et godt skud med power. Opgaven for os bliver nu at løfte hans defensiv, således at vi også kan drage nytte af ham i vores kontrafase, påpeger Westerholm.

Meklenborg kan se frem til at møde sin nye klub 5. september, når Nordsjælland møder TTH Holstebro i anden spillerunde.

/ritzau/