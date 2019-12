TTH Holstebros håndboldherrer spillede sig i Final 4 med en pokalsejr ude mod Århus på 34-31.

TTH Holstebro fik revanche mod Århus Håndbold, da TTH onsdag bookede billet til Final 4 i Santander Cup.

Det skete i Aarhus i Ceres Arena, hvor TTH vandt 34-31 efter en kamp, hvor TTH lagde bedst ud, men aarhusianerne kom tilbage og formåede at skabe spænding, inden TTH i slutfasen sikrede sejren.

Dermed er TTH klar til finalespillet til foråret sammen med GOG Håndbold og Skanderborg Håndbold, som mandag vandt deres kvartfinalekampe i pokalturneringen.

I fjor var det netop Århus, der med en sejr på fire mål i Holstebro mod TTH snuppede billetten til Final 4.

I Aarhus onsdag kom TTH dog bedst i gang, og gæsterne øgede til en 8-4-føring efter et kvarter, men aarhusianerne kæmpede sig tilbage i første halvleg og udlignede til 11-11 otte minutter før pausen.

Nikolaj Læsø sørgede så med sin scoring for Århus for 15-15 i pausen med første halvlegs sidste mål.

Århus tog handsken op igen efter pausen og indledte anden halvleg med at bringe sig foran 19-17, men TTH svarede igen med tre scoringer i træk, og det lignede hele tiden en aften, hvor det ville tippe til TTH's fordel.

Det fortsatte dog lige til 21-21, men efter et kvarter lå Final 4 i hænderne på gæsterne, der var foran 24-22.

Med ti minutter igen brød Allan Damgaard igennem og øgede til 27-25, men Torben Petersen sørgede for spænding med seks minutter igen med sit mål for Århus til 28-28.

Igen gav TTH sig selv en matchbold med en føring på to mål med fire minutter igen, og gæsterne sørgede altså for, at der ikke blev skabt tvivl i slutfasen.

GOG slog mandag Aalborg 25-24, mens Skanderborg vandt 27-25 mod TMS Ringsted.

Senere onsdag dyster Bjerringbro-Silkeborg mod Skjern Håndbold om den sidste plads i Final 4.

/ritzau/