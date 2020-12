Der er tænkt kreativt på redaktionen hos TV 2 Sport.

Både torsdag og fredag aften kunne seerne nemlig opleve flere af de danske landsholdsspillere sidde ved bordet sammen med TV 2 Sports værter og eksperter i EM-studiet.

Men selv om spillerne tonede frem på skærmen, var de slet ikke til stede i studiet. Kun virtuelt. Du kan se et eksempel på teknologien nederst i artiklen.

TV 2 Sport har nemlig været nødtsaget til at foretage de fleste interviews med spillere og trænere virtuelt – ligesom alle andre medier – da de mange coronarestriktioner har gjort, at spillerne ikke må komme i nærkontakt med pressen under slutrunden.

Fredag aften kunne seerne blandt andet se Mia Rej virtuelt i EM-studiet. Foto: Christian Krickhahn Vis mere Fredag aften kunne seerne blandt andet se Mia Rej virtuelt i EM-studiet. Foto: Christian Krickhahn

»Vi bruger en green-screen-teknologi, der gør det muligt at placere en hvilken som helst person et hvilket som helst sted. Vi har finpudset teknologien lidt, og det var derfor, at Sandra Toft kunne være med i studiet i går,« siger John Jäger, der er chefredaktør på TV 2 Sport, til B.T.

Han forklarer videre, at man ikke er interesseret i at snyde seerne, men grundet de mange restriker har tv-kanalens teknikere været nødt til at tænke ud af boksen forud for EM.

Og derfor er den virtuelle løsning da også noget, der har skabt stor tilfredshed hos John Jäger.

»Jeg er meget stolt over, hvordan vi gør brug af det,« forklarer han.

Årsagen til de virtuelle interviews er, at spillerne er en del af den meget strikse EM-boble, som arrangørerne bag slutrunden har skabt for at undgå en smittespredning blandt det deltagende nationer.

Det betyder desuden, at spillerne heller ikke må få besøg af familien under hele slutrunden.