Danmarks jernhårde ladies kørte medaljer ind på samlebånd og var verdens bedste kvindelige håndboldlandshold fra 1994 til 2004.

Anja Andersen, Camilla Andersen, Janne Kolling, Rikke Skov og de andre stjerner var simpelthen bare bedre end de andre.

Efter 15 års tørke har Danmark endelig et kvindelandshold i verdenstoppen igen, og B.T. har derfor slået vejen forbi profilerne fra de gode gamle dage til en snak om, hvordan deres liv ser ud i dag.

En af dem er den 42-årige landsholdslegende Katrine Fruelund. Hun var en del af guldholdet ved OL i Sydney og Athen. Særligt i 2004 brillerede hun med hele 15 mål i OL-finalen mod Sydkorea.

Katrine Fruelund sidder i byrådet i Randers. Foto: Annelene Petersen

Den tidligere Viborg-profil bor nu i Randers, hvor hun i dag bruger sit velkendte overblik på den politiske scene:

»Jeg sidder lige nu i Randers Byråd. Her har jeg en masse forpligtelser og arbejde. Derudover er jeg tilknyttet U19-landsholdet i håndbold, hvor jeg fungerer som assisterende træner. Jeg er til sidst jobsøgende ved siden af alt det andet, men det er fint nok lige nu.«

Rikke Skov var holdkammerat med Katrine Fruelund ved OL-triumfen i 2004. Hun er ansat som sygeplejerske på Rigshospitalet Viborg, men har brugt størstedelen af 2020 derhjemme.

»Jeg har været på barsel med min søn i de seneste mange måneder, og det har været skønt. Han er nu fyldt et år. Jeg begynder på sygehuset igen i begyndelsen af det nye år.«

Rikke Skov har været på barsel i 2020. Foto: Claus Fisker

40-årige Rikke Skov indstillede en flot karriere i 2017. Hun har blandt andet vundet 10 danske mesterskaber og spillet 152 kampe for Danmark. Det blev til 384 mål for landsholdet.

Stregspilleren Tonje Kjærgaard var ikke en del af 2004-holdet, men hun fik til gengæld guldmedaljen om halsen ved OL i både Atlanta og Sydney. Det blev også til en VM-triumf i 1997 for den tidligere Ikast-profil. I dag underviser hun unge mennesker.

»Jeg er lærer på Ikast-Brande Gymnasium, og jeg bor stadig i Midtjylland. Jeg underviser blandt andet i biologi, mens jeg også er sportskoordinator. Det er en del af min stilling. Jeg har arbejdet her siden 2007.«

Den 45-årige OL-vinder stoppede karrieren i 2004. Hun har tidligere sagt, at det var vemodigt at sige farvel til alle de mennesker, som hun havde mødt og haft gode oplevelser med gennem sporten – men hun holder altså kontakten til håndboldhallen ved lige gennem sit arbejde.

Tonje Kjærgaard underviser på Ikast-Brande Gymnasium. Foto: PATRICK KOVARIK

Janne Kolling var, ligesom Tonje Kjærgaard, med til at vinde OL-guld i 1996 og 2000. Den tidligere FCK Håndbold-spiller forklarer, at hun stadig er meget tæt på håndbolden. Også ved den nuværende EM-slutrunde.

»Jeg er så heldig, at jeg stadig er tæt på det hele. Jeg er en del af Dansk Håndbold Forbund, hvor jeg eksempelvis tager mig af alle vores sponsorarrangementer. Det betyder, at jeg har været i Boxen ved EM-slutrunden, indtil de lukkede helt for tilskuere inden mellemrunden.«

52-årige Janne Kolling har haft arbejdet i de seneste 12 år. Karrieren blev stoppet i 2008. Hun tryllede som stensikker fløjskytte og spillede over 200 landskampe for Danmark med mere end 700 mål til følge.

Janne Kolling er ansat hos Dansk Håndboldforbund. Foto: PALLE HEDEMANN

Camilla Andersen, der var en Danmarks allerstørste stjerner op gennem 90erne, fordeler i dag spillet hos rejsebureauet Travel Sense. 2020 har været et rædselsår for hendes branche.

»Det har været et hårdt år siden marts. Rigtig hårdt. Vores omsætning er faldet med mellem 95 og 98 procent, mens omkostningerne stadig har været der,« siger hun til B.T.

Den 47-årige tidligere playmaker havde en fremragende landsholdskarriere fra 1992 til 2000. Hun spillede 194 kampe, scorede hele 846 mål og var længe en af verdens største profiler.

Hendes playmaker-kollega Lotte Kiærskou var en del af landsholdet ved OL-sejrene i 2000 og 2004. Hun har tidligere dannet par med Rikke Skov. I dag er hun skolelærer, mens hun ligeledes ernærer sig ved at holde foredrag.

Camilla Andersen har rejsebureauet Travel Sense. Foto: Mads Joakim Rimer Rasmussen

Målvogteren Karin Mortensen fungerer nu som selvstændig fysioterapeut med passion for manuel behandling af muskler og bindevæv. Hun smagte OL-guldets sødme i 2000 og 2004, inden hun stoppede karrieren i 2013.

Håndboldkvinderne besejrede Sydkorea i OL-finalen i både 1996 og 2004. I 2000 var det Ungarn, der måtte se sig slået i finalen. Desuden blev det til EM-sejre i 1994, 1996 og 2002 og VM-guld i 1997.