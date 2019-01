Selv om han lige havde haft sit håndboldlivs største oplevelse, var VM-drengenes nyeste medlem, højrefløjen Johan Hansen, også lidt trist efter den danske storsejr over Tunesien i Herning.

Det var nemlig på en trist baggrund, at Bjerringbro-profilen lørdag fik sin slutrunde-debut. Veteranen Hans Lindberg blev skadet i kampen mod Chile, og dermed var vejen banet for Johan Hansen.

»Fredag morgen fik jeg besked fra Nikolaj (Jacobsen, red.) om, at Lindberg desværre havde fået en skade i læggen, og at jeg skulle gøre mig klar."

»Det er selvfølgelig en trist sag for holdet og ikke mindst for Lindberg. Han er en fantastisk spiller, der har bidraget til det her landshold i, jeg ved ikke hvor mange år. Jeg kan i hvert fald ikke huske et landshold uden Lindberg,« lød det fra den 24-årige fløj med de færøske rødder.

»Og jeg har set op til Hans i rigtig mange år, så det er virkelig synd, at han ikke får lov til at opleve det her. Jeg vil gøre alt, hvad jeg kan for at forsøge at udfylde hans sko, selv om det bliver en nærmest umulig opgave.«

Men på trods af sympatien med sin uheldige fløjkollega nåede Johan Hansen også at nyde oplevelsen i Boxen.

»Det var ubeskriveligt. Jeg har aldrig prøvet at spille foran så mange mennesker før. Jeg fik gåsehud, da nationalsangen gik i gang - og ikke mindst da mit navn blev råbt op. Det er den største oplevelse, jeg har haft i min håndboldkarriere,« fortalte den lyshårede goalgetter, der også havde fået et par råd af holdkammeraterne.

»De fleste har sagt, at jeg bare skal nyde det. Og det forsøger jeg også at gøre. Det er jo den største og mest fantastiske oplevelse i min karriere.«

Og det er højst sandsynligt, at der vender mange flere VM-kampe for Johan Hansen. Det kan du læse om lige her.