Trods skærpede corona-restriktioner i Herning Kommune får EM i håndbold lov at fortsætte.

Det meddeler DHF i en pressemeddelelse.

'Den yderligere nedlukning i 31 kommuner kommer ikke til at påvirke selve kampafviklingen ved EM i kvindehåndbold. Det er nemlig fortsat tilladt at afvikle elitesport, dog nu uden de op til 500 publikummer som tidligere. Nedlukningen får derfor ikke betydning for den sportslige del af mesterskabet, mens det altså betyder, at antallet af mennesker, som må være i Jyske Bank Boxen i Herning, må nedjusteres,' skriver DHF.

Indtil nu har der måttet være op til 500 mennesker i de to arenaer i Herning og Kolding, hvor EM afvikles.

Men når blandt andet spillere, ledere, frivillige og pressefolk er trukket fra, har det reelt betydet, at der har været et meget begrænset antal pladser til rådighed for sponsorer og fans.

Men i Boxen er det altså ikke længere tilladt.

'Med den yderligere nedlukning er det ikke muligt mere, men der må fortsat være de nødvendige mennesker i arenaen, som har et arbejde, de skal udføre, fx tv-hold, presse og officials,' skriver DHF i pressemeddelelsen.

I aften spilles der håndbold i både Herning og Kolding, når de første kampe i mellemrunden afvikles.

Danmark spiller dog først fredag aften, hvor Jesper Jensens tropper møder Sverige.