»Der er få undtagelser. Hvis man skal levere en serviceydelse, og det betragter vi, at vores håndboldlandshold skal.«

Sådan sagde udenrigsminister Jeppe Kofod under fredagens pressemøde, hvor der blev indført nye rejserestriktioner for danskeren: Resten af verden er nu farvet rød.

Det betyder altså, at myndighederne fraråder rejser til alle verdens lande – også erhvervsrejser.

Alligevel får de danske håndbolddrenge lov til at rejse til Egypten for at spille VM-slutrunden om få dage, selvom corona-situationen i landet er ekstremt kritisk. Ifølge John Hopkins University har Egypten haft 146.809 tilfælde af coronavirus.

»De kan godt komme afsted og kæmpe på Danmarks vegne,« sagde Jeppe Kofod.

Ifølge de nye retningslinjer skal man have et anerkendelsesværdigt formål for at rejse til udlandet, og derfor giver myndighederne grønt lys for, at Danmark kan dyste om medaljer ved den kommende slutrunde.

Det sker dog på trods af, at debatten om netop afviklingen af VM raser i disse dage, da man planlægger at lukke tusindvis af tilskuere ind til kampene – også selv om landsholdene skal leve i en VM-boble.

Flere håndboldstjerner, herunder Danmarks Mikkel Hansen, har luftet deres bekymring i forhold til at spille kampe foran store menneskemasser under en verdensomspændende sundhedskrise.

Egypterne har tilladt, at 20 procent af hallernes tilskuerkapacitet bliver udnyttet under VM. Det vil sige, at der må komme cirka 3.400 tilskuere ind til Danmarks kampe, som skal spilles i Cairo International Stadium Hall.

Det danske landshold rejser til Egypten 12. januar. Her åbner man sin VM-gruppe mod Bahrian tre dage senere i Cairo. Også Congo og Argentina er i den danske VM-gruppe.

I alt deltager 32 lande i VM-slutrunden.