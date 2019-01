Niklas Landin måtte stå over i torsdagens kamp mod Ungarn, men er ikke bekymret med henblik på VM.

Håndboldlandsholdets førstemålmand, Niklas Landin, er klar til Danmarks første VM-kamp mod Chile på torsdag.

Det føler han sig overbevist om, selv om han torsdag aften måtte sidde over i testkampen mod Ungarn, fordi han under opvarmningen fik problemer med lysken.

»Jeg er ikke bekymret med henblik på VM. Det var for at være på den sikre side.«

»Den føles fint nu, og jeg mærker intet, når jeg går rundt her, men jeg har heller ikke lavet nogle håndboldrelaterede øvelser,« siger Niklas Landin ved en presseseance i Herning fredag formiddag.

Landstræner Nikolaj Jacobsen var påpasselig med at sige for meget om målmandens situation.

»Jeg kan ikke sige alverden. Nu tager han det stille og roligt og får noget behandling, og så tester vi ham til træning,« siger Jacobsen.

Han frygter heller ikke for Hans Lindbergs VM-deltagelse, selv om fløjen også måtte stå over torsdag og er tvivlsom til den sidste VM-test mod Ungarn på søndag.

»Hans er i en alder, hvor man lige skal bruge en dag eller to ekstra på at komme sig, så vi passer ekstra godt på med ham. Men det er ikke et issue, at han ikke kan spille VM.«

Værre ser det ud med Henrik Toft Hansen, der onsdag blev ramt af en fiberskade i lysken. Han ventes ude i omkring to uger.

»Den fysiske stab kæmper benhårdt for at få ham klar, så hvis alt forløber rigtig godt, kan han være i spil til den sidste gruppekamp mod Norge (17. januar, red.). Ellers bliver det i mellemrunden,« siger Nikolaj Jacobsen.

Han har ingen aktuelle planer om at indkalde flere spillere på grund af de aktuelle skader og andre fravær.

Også Mikkel Hansen var fraværende fredag, da han har fået fri i et par dage på grund af familieforøgelse.

/ritzau/