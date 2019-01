Hun var vidne til et grimt solo-uheld på banen. Og Kristina 'Mulle' Kristiansen ærgrer sig på sin holdkammerats vegne.

»Hun ligger og græder og er meget ked af det.«

Sådan siger den 29-årige Nykøbing Falster-spiller til TV 2 Sport. Det var under en kamp onsdag, at holdkammeraten Ayaka Ikehara kom slemt til skade. Hun landede skævt efter en scoring, og med det samme var det tydeligt, at den var helt gal med højre knæ.

Ikehara tog sig til knæet, og hun blev liggende på banen, indtil der kom en båre. Det gik dog for langsomt, og derfor valgte klubbens cheftræner Jakob Larsen at bære hende ud.

Nykøbing Falsters Kristina Kristiansen og Ayaka Ikehara (th.) Foto: Henning Bagger Vis mere Nykøbing Falsters Kristina Kristiansen og Ayaka Ikehara (th.) Foto: Henning Bagger

Skadens omfang er endnu ikke helt kendt, men der er med stor sandsynlighed tale om en alvorlig skade, og Kristina 'Mulle' Kristiansen fortæller, at det var hårdt for hele holdet at se på.

»Det var hendes gode knæ, så det er virkelig træls. Det gør ondt inde i hjertet at se hende sådan der, men vi krydser fingre,« siger Kristina Kristiansen til TV 2 Sport.

Hun kom selv alvorligt til skade - dog ikke med knæet - sidste år, da det der lignede en brækket hånd sendte hende væk fra håndboldbanen i flere måneder.

Det viste sig dog 'kun' at være en brækket tommelfinger, men det krævede stadig en pause fra sporten.

Kristina Kristiansen så sin holdkammerat blive alvorligt skadet. Foto: Henning Bagger Vis mere Kristina Kristiansen så sin holdkammerat blive alvorligt skadet. Foto: Henning Bagger

»Min verden gik i stå, og jeg syntes, det var forfærdeligt, men det er bare en tommelfinger. Der kunne være sket langt værre ting, så jeg havde blandede følelser,« sagde Kristina Kristiansen i slutningen af oktober.

Nykøbing Falster vandt onsdagens kamp med 25-17 og holder dermed fast i andenpladsen i ligaen. Det var dog skaden til Ikehara, der fyldte mest efterfølgende hos både træner og spillere.

»Der har været en læge og tilse hende, og man kan ikke sige noget før en MR-scanning. Vi frygter det værste,« siger klubbens træner Jakob Larsen til TV 2 Sport.

Han forventer desuden, at Ikehara skal opereres, når hævelsen i højre knæ er faldet nok.