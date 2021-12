Det er ikke kun fodboldverdenen, der hylder afdøde Lars Høgh.

Den danske målmandslegende får således pæne ord på alle leder og kanter, og det gælder også i det spanske, hvor håndbolddamerne lige nu er i fuld gang med VM-slutrunden.

Det var nemlig en påvirket Jesper Jensen, der onsdag aften så nyheden på sin telefon, da han satte sig ud i holdbussen efter storsejren over Ungarn.

»Det var underligt. Vi kom ud i bussen, og jeg havde ikke hørt det før. Så slår man op og kan se, at han var gået bort,« forklarer den danske landstræner til B.T. og fortsætter:

»Selvom jeg aldrig har mødt ham, så gjorde det mig personligt trist, og det gjorde dem, som sad rundt omkring, triste, fordi jeg tror, at vi alle sammen havde fornemmelsen af, hvad for et menneske han var.«

Det var familien, der onsdag aften måtte meddele, at Lars Høgh var død efter tre års kræftsygdom, og i det store væld af reaktioner er det især Lars Høghs store personlighed, der har gjort indtryk.

Ikke blot i fodboldverdenen, men overalt.

»Det er en stor personlighed, som altid satte andre mennesker først. Det kan vi ikke få for mange af. Jeg har fulgt med både gennem landsholdet og ved lanceringen af hans bog, og heldigvis nåede Josefine (Høgh, red.) også at få sit barn. Så han oplevede nogle gode ting til sidst,« siger Jesper Jensen.

»Og som man kan fornemme på alle reaktionerne bagefter, så kæmpede han til det sidste, og han tog altid livet med et smil. Vi er uden tvivl blevet et stort menneske mindre.«

Lars Høgh blev 62 år gammel.