At flytte til Rumænien giver nogle oplevelser, ikke alle får.

Det kan landsholdsstjernen Trine Østergaard skrive under på. Hun skiftede i sommer tyske Bietigheim ud med CSM Bucuresti.

»Det har været meget specielt. Indtil videre er det gået rigtig godt. Byen er rigtig fed at bo i, jeg trives rigtig godt på holdet og i klubben. Jeg er glad for at være en del af en klub med store ambitioner,« siger landsholdsfløjen.

Hun har også mærket den kultur, der er ikke blot i landet men også i håndboldverdenen.

»Den er jo noget anderledes end det, jeg har været vant til. Der er nogle fordomme, der er blevet indfriet fra start,« siger hun med et smil og tilføjer:

»Men jeg er faldet godt til og har fundet min plads i det hele og har vænnet mig til det, man skulle vænne sig til,« siger Trine Østergaard.

For der er nogle ting, der bare ikke lige finder sted hjemme i Danmark, som hun forklarer.

»Der er nogle af pigerne, der ryger i omklædningsrummet. Det har jeg aldrig været vant til før. Det er jo langt fra alle, der gør det, måske to stykker eller sådan noget, men man har bare ikke været vant til det. På den måde er kulturen bare anderledes,« siger hun.

Også i forbindelse med træningen, er der ting, der ikke helt er som det 'plejer' i forhold til de ting, hun selv har prøvet før.

»Man træner måske på lidt andre tidspunkter, fordi det er bedst for hele holdet. Det er måden, man går ind til træning og den professionelle livsstil … man er vant til fra Danmark, alle er knivskarpe. Det er ikke på samme måde, det er mere loose,« siger Trine Østergaard.

Hun ser det dog langt fra som noget negativt. Faktisk mener hun, det er enormt brugbart.

»Det er jo også godt på nogle punkter. Det er også noget, jeg føler, vi som danskere kan lære noget af, at det hele ikke altid behøver tages alt for seriøst,« forklarer hun.

Trine Østergaard har i mange år været en profil på det danske landshold. Foto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix

Det betyder dog ikke, at klubben ikke er det. Tværtimod. For det er dybt seriøst i CSM Bucuresti, hvor der skal vindes.

Ambitionerne er tårnhøje, og spillerne får da også klar besked, hvis de ikke lever op til forventningerne.

»Man kan godt mærke kulturen generelt i byen og klubben er, vi skal præstere og vinde alle de kampe, vi skal, og hvis det ikke lige går sådan, kan der godt være krisetilstand. Man kan godt mærke, det er all in på at vinde kampe. Det er meget hardcore, og det er det også i Danmark, men her bliver det bare tydeligt på en anden måde.«

»Vi har i hvert fald oplevet, at har vi tabt en kamp, vi ikke skulle på papiret, bliver der indkaldt til møde dagen efter, fordi der bliver stillet krav fra klubbens side. Det, synes jeg, er helt fair, for det er en klub med store ambitioner. Det skal man lige vænne sig til,« siger hun.

Trine Østergaard understreger, at hun ikke har oplevet, at spillerne er blevet straffet med for eksempel ekstra træning. Men til møderne bliver det pointeret, at alle er der for en grund – at vinde kampe.

Udenfor banen er hun også faldet godt til. Hun nyder at bruge byen og kan godt lide at finde gode steder at spise. Også sprogligt har det været let at falde til i det nye land og på det nye hold, hvor der er spillere fra mange nationaliteter.

»Det er meget blandet, men det hele foregår på engelsk. Alt til træning og udenfor generelt i byen, er der rigtig mange, der snakker engelsk. Jeg har endnu ikke oplevet, at nogen ikke kunne det, så det er meget nemt,« siger hun.

I disse dage er hun dog ikke i Rumænien men derimod i landsholdslejren i Danmark, da VM i håndbold er lige rundt om hjørnet.

Landsholdet spiller den første kamp 1. december, og du kan følge hele slutrunden live her på bt.dk.