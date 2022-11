Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Hun har været med, da det gik godt nok. Og så har hun været med, da det gik rigtig skidt.

Derfor var forløsningen også enorm for Trine Østergaard, da EM-finalen blev sikret.

»Det er helt fantastisk. Det er totalt ubeskriveligt at kunne sige, man har spillet sig i en EM-finale. Det er det, alle går og drømmer om.«

Hun har spillet på landsholdet siden 2012 og er i år til sin tiende slutrunde. Noget af en måde at fejre et jubilæum på.

»Jeg er fuld af eufori. Jeg jubler med alle pigerne, og det er først, da vi synger vores sejrssang, at alle følelser sprudler frem i mig. Det går egentlig op for mig, at vi har vundet kampen. Den er sikker. Vi skal spille finale. Det er noget, jeg har drømt om så mange år. Det er helt ubeskriveligt og slet ikke til at forstå,« sagde Trine Østergaard.

Til sin første slutrunde i 2013 var hun med til at vinde bronze, og hun var med de efterfølgende år, der ramte hårdt.

Slutrunden i Nantes i 2018, hvor Danmark fik nogle hårde nederlag. Året efter i Japan, hvor OL-kvalifikationen glippede – noget, hun selv i et interview med B.T. har kaldt den største nedtur, hun har været med til.

Derfor var der også mange følelser, der fik frit løb.

Kathrine Heindahl, Trine Østergaard, Anne Mette Hansen og Simone Petersen efter semifinalen mellem Danmark og Montenegro i EM kvindehåndbold i Ljubljana, Slovenien, fredag den 18. november 2022.. (Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix) Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Kathrine Heindahl, Trine Østergaard, Anne Mette Hansen og Simone Petersen efter semifinalen mellem Danmark og Montenegro i EM kvindehåndbold i Ljubljana, Slovenien, fredag den 18. november 2022.. (Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix) Foto: Liselotte Sabroe

»Der gik ikke så meget gennem hovedet, tårerne kommer bare frem, og der var følelser over det hele i ens krop. Lettelse. Stolthed. Det hele. Det er mange af de følelser, man bærer rundt på i kroppen, når man spiller sådan en kamp. Det er dem, der kommer op til overfladen – alt det modgang man har haft så mange år, og alle de rutsjebaneture. Det er bare én stor forløsning, det hele,« sagde den lykkelige fløjspiller.

En ting er holdet. Men for hende selv personligt var det selvsagt også stort.

»Det betyder alt. Det er det, man kæmper for hver eneste dag til træning, at finde de små procenter, der er med til at afgøre sådan nogle kampe. Det er det her, alle drømmer om. Det hele går op i en højere enhed,« smilede hun.

Danmark skal søndag spille finale klokken 20.30.