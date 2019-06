GOG har sat kursen mod det første DM-guld i 12 år.

Sådan ser virkeligheden ud efter en fynsk sejr på 33-30 i den første DM-finale i Aalborg. Herunder kan du se de tre vigtigste ting, vi lærte af braget i Gigantium.

MAN KAN GODT VINDE DM-GULD UDEN MÅLMÆND

Okay, det er selvfølgelig lidt hårdt sagt, at GOG spiller uden målmænd. Men fynboerne er i gang med at modbevise en af de mest fortærskede håndboldklichéer om, at holdet med den bedste målmand vinder. For GOG har ikke den bedste målmand i ligaen. Faktisk langt fra.

Det er meget sigende, at Ole Erevik havde sølle seks redninger – det giver en redningsprocent på beskedne 17 – i søndagens finale, men alligevel var det nok til at tage det første stik hjem. Hverken Erevik eller reserven Frank Mikkelsen tilhører toppen af keeper-poppen i ligaen, men GOGs markspillere gør det altså så godt, at holdet nu blot er et point fra at vinde DM-guld.

DYR HJERNERYSTELSE

Det blev for meget op ad bakke for Aalborg at spille uden Omar Ingi Magnusson, som måtte melde afbud til kampen på grund af en hjernerystelse. Islændingen er nordjydernes vigtigste kort i angrebsspillet, og hans kvaliteter savnede de.

Afløseren Jesper Meinby gjorde det egentlig hæderligt, men Aalborg manglede det ekstraordinære og uforudsigelige, som Omar Ingi Magnusson normalt er ophavsmand til. Hvis Aalborg skal have en chance for at vinde i GOG og tvinge finaleserien ud i en tredje kamp, tyder meget på, at Magnusson SKAL blive klar til returopgøret.

BACK-BOMBERE KUNNE, DA DE SKULLE

Hvis GOG skal vinde DM-guld, skal Lasse Møller og Niclas Kirkeløkke ramme deres topniveau. Det er ingen hemmelighed. Det er heller ingen hemmelighed, at begge d’herrer tidligere har kæmpet gevaldigt med nerverne i de store kampe, og det har kostet dyrt for GOG.

Men søndag eftermiddag var der ingen slinger i den fynske vals, da det gjaldt allermest. Kirkeløkke var fænomenal fra første fløjt, og selvom Møller fik en skidt start på kampen, så spillede han sig op, og de to spillere scorede tilsammen 21 mål, hvilket naturligvis er en meget væsentlig forklaring på GOG-triumfen.

Rammer de det niveau igen på torsdag, så er det svært at forestille sig andet end guldfest i Gudme.