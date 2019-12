Herning-Ikast skal duellere mod Odense i håndboldkvindernes pokalfinale søndag.

Således vandt Herning-Ikast lørdagens semifinale 21-18 over TTH Holstebro.

1. Pytlicks datter i stor nedtur

Ekslandstræner Jan Pytlicks datter, Camilla Bogetoft Pytlick, var med på TTH Holstebros tabende hold. Hun scorede en enkelt gang i første halvleg mod Herning-Ikast Håndbold. Efter pausen havde hun på et straffekast muligheden for at reducere modstanderholdets føring til 10-12. Men hun kiksede hvorefter det var som om kampgejsten led et knæk. Camilla Bogetoft Pytlick ærgrer sig over nederlaget. I tilfælde af sejr ville hun nemlig i finalen have stået overfor sin far, der som bekendt er cheftræner i Odense Håndbold.

2. Tysk veteran målvogter kan endnu

Ganske vist fyldte Sabine Englert i sidste måned 38 år. Men alderen trykker hende på ingen måde. Således præsterede hun i semifinalen mod TTH Holstebro et hav af store redninger. I første halvleg havde hun en redningsprocent på over 60. Den faldt dog en smule - til 52 - efter pausen.

Den tyske målvogter Sabine Englert leverede en stor præstation for Herning-Ikast Håndbold i lørdagens pokalsemifinale mod TTH Holstebro. Foto: sportxpress Vis mere Den tyske målvogter Sabine Englert leverede en stor præstation for Herning-Ikast Håndbold i lørdagens pokalsemifinale mod TTH Holstebro. Foto: sportxpress

3. Svigtende tilskuerinteresse

Der var engang hvor dansk kvindehåndbold var så interessant, at tilskuerne strømmede til. De tider er slut. Ved lørdagens to Final4-semifinaler i Gråkjær Arena i Holstebro kunne der sagtens have været plads til endnu flere end tilfældet var. Årsagen er sandsynligvis, at man ikke længere kan præsentere verdens bedste spillere på de danske hold. Desuden er det næppe en uvæsentlig detalje, at landsholdet ikke længere er leveringsdygtig i topresultater.