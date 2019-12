Odense Håndbold har under ekslandstræner Jan Pytlicks ledelse endnu ikke vundet en titel.

Men måske sker det søndag.

Således kvalificerede hans tropper sig efter en dramatisk semifinale, der blev vundet 26-25 over København Håndbold, til søndagens finale..

Her venter der et opgør mod enten TTH Holstebro eller Herning Ikast Håndbold.

1. Pytlick i højt humør

Han blev ansat som cheftræner i Odense Håndbold i 2016. Men endnu er det ikke lykkedes for ekslandstræner Jan Pytlick at føre sine spillere frem til titler. Måske lykkes det søndag. Således er hans tropper efter sejr over København Håndbold klar til pokalfinalen. Kvalifikationen kom i hus efter en dramatisk semifinale, hvor Odense fik fremtvunget forlænget spilletid takket være en fuldtræffer i sidste sekund agf Nycke Groot.

2. Rej har selvtillid

Mia Rej spillede en stor kamp for København Håndbold og blev topscorer for sit hold med otte fuldtræffere. Hun leverede i semifinalen en stor indsats. Men selvom hun scorede otte mål kunne hun ikke føre sit hold frem til sejr.

København Håndbolds Linn Blohm scorer, mens Stine Jørgensen i baggrunden ser til. Foto: Henning Bagger Vis mere København Håndbolds Linn Blohm scorer, mens Stine Jørgensen i baggrunden ser til. Foto: Henning Bagger

3. VM-rusten landsholdsanfører

Stine Jørgensen var efter det danske kvindelandsholds skuffende deltagelse ved december måneds VM-slutrunde i Japan tilbage på håndboldbanen. Imidlertid virkede landsholdsanføreren noget rusten eftersom hun lavede en lang række tekniske fejl. Ganske vist gik Odense Håndbold til pausen med en føring på 14-10. Men på seks skud i pokalsemifinalens første halvleg scorede Stine Jørgensen kun to gange.