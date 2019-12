Herning-Ikast vandt håndboldkvindernes pokalfinale 33-25 over Odense Håndbold.

Der var kun spænding om kampens udfald i begyndelsen, hvor fynboerne bragte sig foran 3-1.

Herefter satte midtjyderne sig totalt på kampen, og førte ved pausen 20-9.

Tonje Løseth blev topscorer for Herning-Ikast med syv fuldtræffere. Samme antal mål blev Odense Håndbolds Nycke Groot noteret for.

1. Midtjyske pokal-specialister

Det må konstateres, at håndboldkvinderne fra Herning-Ikast er pokalspecialister. Under forskellige navne har det midtjyske klubfællesskab siden 1990/1991-sæsonen været i ikke færre end 14 finaler. Efter søndagens sejr over Odense Håndbold har midtjyderne nu sikret sig otte pokaltitler. Sejren i dette års finale blev grundlagt i første halvleg, hvor man spillede fejlfrit i begge ender af banen. Desuden havde man i Tonje Løseth og Vilde Johansen to skytter, der i denne periode af kampen scorede sammenlagt 11 gange.

2. Veteran kan endnu

Hun fyldte 38 år i november. Men alderen trykker bestemt ikke Sabine Englert. Godt bakket op af et solidt forsvar var tyskeren endnu engang leveringsdygtig i en lang række betydningsfulde redninger. Træfsikkerheden er dog ikke den allerbedste. Da hun seks minutter inde i anden halvleg havde chancen for at score i et tomt Odense-mål, ramte hun ved siden af.

3. Pytlicks gigantiske ydmygelse

I Odense Håndbold har man enorme sportslige ambitioner. Derfor ansatte man for tre år siden Jan Pytlick som cheftræner. Efterfølgende samlede ekslandstræneren et hold bestående af en lang række danske og udenlandske landsholdsspillere som Stine Jørgensen, Kathrine Heindahl, Tess Wester, Nadia Offendal og Mie Højlund. Imidlertid er projektet ikke lykkedes. For andet år i træk tabte Odense Håndbold pokalfinalen, og dermed har man under Jan Pytlicks ledelse fortsat ikke sikret sig mesterskaber.