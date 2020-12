Sikke et brag. Sikke en intensitet.

Og hvis ikke gassen var gået af den danske angrebsballon, havde det i den grad været spændende til det sidste.

Den spænding forsvandt dog, som anden halvleg skred frem, og de danske fejl hobede sig op.

Det betyder, at det er Frankrig, der vandt kampen med 23-20, vinder puljen og dermed tager fire point med over i mellemrunden, mens Danmark tager to med.

Sandra Toft lagde ud med en redning. Og hun brølede jublen ud. Netop brøl var noget, man i den grad lagde mærke til i Boxen, for det danske hold - med Sandra Toft i spidsen - råbte ordrer, så det nok kunne høres i det halve af kommunen. En gennemgående men også uhyre vigtig detalje i kampen, hvor Danmark særligt i første halvleg spillede lige op med franskmændene. Så kom fejlene så desværre i anden halvleg, og de var dyre.

Én ting er at brænde straffekast. Og det gjorde Frankrig flere gange ved simpelthen nærmest at tyre bolden ud af Boxen. Og det var som om, netop de kast blev en slags forbandelse i Boxen tirsdag aften. Først var det franskmændene, der havde problemer på straffekast. Så blev det Danmarks tur, hvor flere skytter - Anne Mette Hansen, Kristina Jørgensen og den ellers sikre Mia Rej - brændte på skift. 'Det er helt vanvittigt', lød det på et tidspunkt på pressepladserne. Og ja, det var det nærmest på et tidspunkt.

Danmark er i mellemrunden. Det stod klart allerede inden aftenens brag, og i dag fik vi altså svar på, hvor mange point Jesper Jensens mandskab tager med over, nemlig to af slagsen. Fejlene i angrebet skal barberes væk, hvis danskerne skal spille med om de eftertragtede semifinalepladser. Vi vidste godt, det ville blive svært mod Frankrig, men det er særligt meget af spillet fra første halvleg, Jesper Jensens mandskab skal tage med videre. Her spillede danskerne i store dele af opgøret op mod Frankrig, som heller ikke på noget tidspunkt kørte danskerne over.

Danmark skal i mellemrunden krydse klinger med Rusland, Sverige og Spanien.