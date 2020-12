To EM-kampe, to sejre. Og en billet til mellemrunden.

Det er, hvad der nu står på bundlinjen for Jesper Jensen og det danske mandskab efter sejren på 28-19 over Montenegro.

Det startede dog usikkert mod montenegrinerne, der gennem hele første halvleg var lige i hælene på Danmark. Som anden halvleg skred frem, fik de rød-hvide trukket godt fra.

For det første ved at udnytte deres overtalsperioder, for det andet leverede Sandra Toft en del redninger – flere af dem på vigtige tidspunkter – og for det tredje var det, som om Montenegro bare kollapsede.

Det var så tydeligt, hvad Montenegro prøvede på, som første halvleg skred frem. Pludselig blev der skruet gevaldigt op for blusset, da det kom til at juble ved scoringer. Den fik lige et ekstra skrig, i det sekund bolden lå i nettet. Eller hvis danskerne lavede en fejl. Der var ingen tvivl om, at der blev spillet på det psykiske, nok i håb om at udnytte den danske usikkerhed endnu bedre. Det lykkedes dog ikke. Og taktik nummer to? Skru op for fysikken og tving danskerne til at lave fejl. Det lykkedes i nogen grad i første halvleg, men heldigvis – set med danske briller – lavede montenegrinerne selv mange. Og i anden halvleg løb Montenegros tank i den grad tør for benzin.

Vænner man sig nogensinde til et EM uden tilskuere? Det kan være, det kommer i løbet af de næste kampe. Men det er skørt. Til gengæld gjorde det, at de fleste nok lagde mærke til en gruppe danske supportere, der sad på fjerde og femte række. Det rungede ikke, men de gjorde bestemt, hvad de kunne for at klappe danskerne frem – særligt i første halvleg under den noget nervøse start. Det kan godt være, det for nogen »efterhånden bare er hverdag« uden tilskuere, men det vil altså altid være absurd med et EM, hvor det ikke runger. De fremmødte gjorde dog, hvad de kunne for at skabe en fest.

Ja, nu gælder det Frankrig. Og forhåbentlig en start, der ikke bliver ligeså nervøs og usikker, som den var her til aften. Det må simpelthen ikke ske igen. For så kan danskerne altså virkelig få ørerne i den franske maskine, der er særdeles velsmurt, når den kører. Det skal dog selvfølgelig nævnes, at Danmark slog dem sidste år ved VM, så lad os da bare håbe, at det gentager sig tirsdag aften. Det ville være skønt! Allerede søndag aften sikrede danskerne sig en plads i mellemrunden, og en sejr over Frankrig vil give perfekte vilkår for Jesper Jensens mandskab. Det vil nemlig betyde, at Danmark dels vinder gruppen, men også at de går videre til mellemrunden med maksimumpoint.

Danmarks sidste kamp i gruppespillet mod Frankrig spilles tirsdag aften klokken 20.30.