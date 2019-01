Danmark bankede Norge i en heksekedel i Boxen i Herning torsdag aften.

Her er tre ting, vi lærte af dramaet:

Tog du noter, Sander?

Der er verdensklasse-niveau - og så er der Mikkel Hansen-niveau! Det slog den langhårede vildmand nok en gang fast i aftes. Der var ellers på forhånd lagt op til en duel mellem to af verdens bedste harpiks-riddere - holdkammeraterne fra stinkerige Paris Saint-Germain, danske Mikkel Hansen og norske Sander Sagosen. Men hvor hulen blev den duel af? Sagosens aften bød på en tominutters-udvisning og fire mål, mens Mikkel Hansen bankede kasser ind, som en nordmand kører myseost ind til et aftenselskab.14 kasser - en fuldstændig vanvittig præstation! Selv de norske fans i Boxen måtte overgive sig. Kære Sander, du har fremtiden foran dig, men du har stadig et solidt stykke op til din danske storebror. SÅ'gosen er du heller ikke!

Jyske Balkan Boxen!

WAUW! Herning, hvad skete der lige der?? Håndbold er i den grad andet end klappølser, og 'her kommer Mutter med kost og spand.' B.T.s VM-kommentator, Lars Rasmussen, havde bedt om at få flyttet lidt Balkan til Boxen til denne gyser. Det fik han - og mere end det! Hele Kroatien, Serbien, Makedonien og Montenegro var flyttet ind i firkanten lidt uden for Herning torsdag. Der var en infernalsk stemning, som man kun finder til hadske og bitre lokalopgør i Sarajevo, Zagreb eller Beograd. De norske spillere blev mødt af krigeriske buh-råb, som havde de lige (igen) snuppet Nordsø-olien for næsen af Danmark. Der vil være susen for ørerne hos alle de fremmødte i nat.

Få Toft med i aftenbønnen!

Der var desværre et stort hår i suppen under Danmarks pragtrpæstation. Danskerne var allerede i kampens første 10 minutter godt på vej mod at skyde Norge helt i sænk, som var de danske spillere Ole Einar Bjørndalen til et skiskydningsstævne. Men så skete det, der bare ikke måtte ske. Danmarks absolutte chef-dørmand i forsvaret, René Toft Hansen, blev molestreret i en duel mod Kong Gullerud af den norske defensiv. Og meget bekymrende for Danmarks guld-drømme måtte storbror Toft opgive at spille videre og i stedet humpe i omklædningsrummet. Skal Nikolaj Jacobsen undvære forsvarsbamsen i resten af turneringen, kan strømmen gå til VM-festen. Danske håndboldfans, inkluder lige Toft i aftenbønnen!